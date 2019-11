Kuorolaiset sen tietävät: laulaen unohtuvat arjen surut

0

Kuorolaulun terveysvaikutuksista saatiin ensimmäiset tieteelliset näytöt jo vuosia sitten. Sosiaalisen harrastuksen on todettu parantavan mielialaa ja vähentävän stressiä. Myös hengityselimet todennäköisesti hyötyvät laulamisesta.

On toki muitakin syitä kuorolauluun.

– Jos ihmiselle on suotu lahja, niin sitä pitää käyttää, sanoo punkaharjulainen Kirsti Laamanen. Savonlinna-kuoron ykkössopraano lauloi lapsena ja nuorena Pentti Himasen johtamassa Vaaran sekakuorossa ja opiskeluaikoinaan Helsingissä Wiipurilaisen Osakunnan Laulajissa Wiolissa. Aikuisiällä laulamiseen tuli pitkä tauko, kunnes Laamanen sai vuonna 2015 kuulla, että Savonlinna-kuorolla on työn alla Mozartin Requiem.

– Olin laulanut tätä Mozartin teosta opiskeluaikana Wiolissa ja innostuin lähtemään Savonlinna-kuoroon, jota johti tuolloin kerimäkeläinen Mikko Sairanen.

Kirsti Laamanen halusi nimenomaan sekakuoroon, koska nauttii sen vivahteikkaasta ja syvästä soinnista.

Requiemin opettelussa oli iso työ.

– Lauloin kotona, mökillä ja autossa aina kun siihen oli mahdollisuus, Laamanen kertoo.

Pitkän tauon aikana ääni oli kärsinyt ja sen uudelleen harjoittaminen toi oman haasteensa. Uskoa valoi kuorokaveri Maija Järvisalo, jonka kannustus antoi voimia jatkaa.

Kuoroon liittymistä ei ole tarvinnut katua. Elämään on tullut sen johdosta paljon uutta sisältöä. Laamasen mielestä olisi väärin jättää lauluääni käyttämättä kun se lahja on annettu.

Putikosta kuoroharjoituksiin viikoittain ajava kuorolainen muistaa kiittää Linnalan kansalaisopistoa, joka mahdollistaa tämän ihanan harrastuksen.

– Ja johtajamme Matti Makkonen on aarre. Hän johtaa kuoroa ilon ja ystävällisyyden kautta erinomaisella taidolla.

Kirsti Laamasen kuorokaveri Seija Tikka (os. Laamanen) kasvoi Punkaharjun toisella laidalla Lahdenkylän Eskolassa ja sai ensikosketuksensa kuorolauluun Punkasalmen ala-asteen musiikinopettajalta Rauha Myllykseltä sekä kuoronjohtajalta Pentti Himaselta.

– Minä pääsin Pentti Himasen lapsikuoroon altoksi ja muistan sen, kuinka hyvin ja innostavasti hän meitä opetti, Tikka sanoo.

Lapsuuden koti oli musiikkiharrastusta ajatellen salliva ja kannustavakin, mutta aika oli erilainen kuin nyt.

– Maatalon lapsia ei kuljetettu muskariin, soittotunneille eikä kuviskouluun. Opimme pääasiassa toisiltamme. Veljeni perusti bänditilat aittaan ja soitto raikui yli peltojen. Laulava ja soittava suku on ollut rikkaus, Tikka kertoo.

Lapsuuden kokemuksista saatu musiikkiharrastuksen kipinä on kytenyt läpi elämän kunnes vuonna 2014 Tikka uskaltautui Savonlinna-kuoron koelauluun ja sai paikan kuoron kakkosalttona.

– Käyn kuoroharrastuksen kautta niitä musiikin oppitunteja, joista olen jäänyt paitsi nuorena.

Kun pohjalla ei ole musiikin opintoja, niin opeteltavaa riittää. Haasteiden edessä kantavana voimana on ollut laulamisen ilo, joka on tarttunut jo lapsuuden kodista ja Pentti Himaselta koulusta.

Kuorolaulussa on oma hohtonsa yksinlauluun verrattuna.

– Kun musiikki tulvii 360 astetta ympärilläni, niin tiedän olevani äärettömän onnekas, Tikka hehkuttaa.

Alttojen rivistöön vuoden ajan kuuluneen kerimäkeläisen Ritva Käyhkön elämään kuorolaulu on tullut vähän kuin verenperintönä.

– Äiti, veli, aviomies ja anoppi ovat olleet kuorolaulajia ja itse lauloin lapsena Tepan eli Jauhiaisen Tertun kuoroissa.

Käyhkö jatkoi musikaalista harrastusta aikuisena Lappeenrannassa asuessaan, mutta laulaminen jäi myöhemmin pitkälle tauolle, kunnes löytyi Matti Makkosen johtama Savonlinna-kuoro.

Mennyt vuosi kuorolaisena on antanut paljon uusia kokemuksia ja lyhyessä ajassa on ollut mahdollista haastaa itsensä monessa tilanteessa.

Heti aluksi opeteltavana oli Olli Tuunasen säveltämä Missa a cappella -teos, joka oli mahtava kokemus. Vuoden aikana uusi kuorolainen on saanut laulaa myös jouluoratoriota ja päässyt levyttämään Jaakko Löytyn lauluja Kaipaus-levylle. Parhaillaan ajankohtaista on kuoron 50-vuotisjuhlakonserttiin valmistautuminen, minkä johdosta harjoittelu on viime viikkoina ollut tiivistä.

Ritva Käyhkölle tärkeää on harrastaa laulamista nimenomaan kuorolaisena, yhdessä toisten kanssa. Laulaminen irrottaa arjesta ja tyhjentää pään.

– Kun keskittyy laulamiseen, niin kaikki muut asiat unohtuvat.

Juhlavuosi huipentuu konserttiin

Savonlinna-kuoro on harjoitellut viime viikot tiiviisti kuoron 50-vuotisjuhlakonserttia varten.

Konsertin teemana on kotimainen musiikki ja ohjelmistoon on valittu tunnelmapaloja kuoron ohjelmistosta vuosien varrelta. Mukana on niin a cappellaa, oopperaa kuin viihdemusiikkiakin.

– Juhlakonsertin ohjelmisto kuvastaa hyvin Savonlinna-kuoron repertuaarin laajuutta. Se pitää kuorolaulajan mielen virkeänä ja aistit avoimina, sanoo kuoron puheenjohtaja Piia Karjalainen.

Juhlavuosi on sisältänyt lukuisan määrän esiintymisiä, yhden kantaesityksen sekä Jaakko Löytyn lauluja sisältävän Kaipaus-levyn levytyksen. Syksyn ajan kuoro on keskittynyt juhlakonserttinsa valmisteluun.

Konsertti kuullaan Savonlinna-salissa sunnuntaina 24.11. klo 15 alkaen.