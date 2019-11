Kerimäen Joulumessut täyttyy hyvää vauhtia – paikkoja voi vielä varata nettijärjestelmän kautta

0

Kerimäen Joulumessujen suosio näyttää jatkuvan ennallaan. Itsenäisyyspäivän jälkeen 7.-8. joulukuuta järjestettävien messujen osastoja on varattu tasaiseen tahtiin, mutta paikkoja on vielä jäljelläkin.

Messupaikkojen varaus tapahtuu tänä vuonna Nettilipun varauskartan kautta. Osastoja on Kerimäen liikuntahallilla kuutisenkymmentä ja paikkoja tulee myös pihalle.

– Paljon on aiemminkin messuilla olleita yrityksiä ja näytteilleasettajia, mutta myös uusia on tulossa, kertoo Kerimäen Yrittäjien messupäällikkö Timo Viro.

Joulumessujen pääjärjestäjä on totuttuun tapaan Kerimäen Yrittäjät ry. Keskeisenä yhteistyökumppanina yrittäjäjärjestöllä on Savonlinnan kaupungin elinkeinotoimi. Lisäksi järjestelyissä on mukana lukuisia muita kerimäkeläisiä yhdistyksiä.

Kerimäen Joulumessuilla on vuosikymmenten perinne yhtenä seutukunnan suosituimpana joulutapahtumana. Tänä vuonna messut järjestetään 35. kerran. Messut ovat koonneet vuosittain liikuntahallille noin 1700 vierailijaa.

Ohjelma tarkentuu lähiaikoina, mutta luvassa on ainakin showdance- ja judoesityksiä. Pihalle pyritään saamaan hevosajelua.

Joulumessujen järjestäminen on iso talkooponnistus. Rakentamisesta päävastuun kantaa tänä vuonna Kerimäen Lentopallo -86.

Kerimäen Joulumessut la-su 7.-8.12. 2019 klo 10-15. Paikkavaraukset netin kautta osoitteesta: https://www.nettilippu.fi/event/4251