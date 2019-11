Punkaharjun vuoden nuorelle yrittäjälle hevoset ovat työ ja elämäntapa – Jenni Vattulaisen mielestä yrittäminen vaatii hulluutta, mutta on mukavaa

0

Mannilan ratsutallin yrittäjä Jenni Vattulainen on Punkaharjun vuoden nuori yrittäjä 2019. Punkaharjun yrittäjäyhdistys luovutti tunnustuksen hänelle syyskokouksensa yhteydessä.

30-vuotias Vattulainen on harrastanut hevosia pienestä lähtien ja hän hankki lukion jälkeen alan ammattikoulutuksen Ypäjän hevosopistosta. Yrittäjäksi Vattulainen ryhtyi viitisen vuotta sitten ja on koko ajan kartuttanut ammattitaitoaan ja osaamistaan kouluttautumalla sekä hevosalaan liittyen että yrityksen johtamisessa.

Opintojen puolella ajankohtaista on pro gradu -tutkielman tekeminen Helsingin yliopistoon, josta hän pyrkii valmistumaan maataloustieteiden maisteriksi ja kotieläinten jalostusagronomiksi ensi keväänä.

– Tällä hetkellä yritys on sivutoimista, Vattulainen kertoo.

Suuren osan ajasta vie palkkatyö Pro Agrian Uutta virtaa -hankevastaavana ja opinnotkin ottavat oman aikansa.

Viiden yrittäjävuoden aikana Vattulainen on perehtynyt jo syvällisesti oman alansa lainalaisuuksiin ja yritystoimintaansa hän on muokannut tarpeen mukaan.

Toiminnan alusta tämän vuoden puolelle yrityksen kivijalkana on ollut ratsastuskoulu- ja leiritoiminta, joiden järjestämisestä Mannilan tallilla on luovuttu toistaiseksi.

Tällä hetkellä talli tarjoaa valmennusta täysihoitoasiakkaille, eli tallissa asuville vieraille hevosille. Sen lisäksi Vattulainen kouluttaa nuoria hevosia ja järjestää aika-ajoin koulutuksia asiakasratsukoilleen.

– Nuorten hevosten kouluttaminen on intohimoni ja sitä toivon voivani tulevaisuudessa tehdä nykyistä enemmän.

Hevosala ei ole helppo ala, vaan paljon työtä vaativaa, mikä tuntuu nuoren yrittäjän jäsenissä kun takana on jo vuosien työ. Tallin työt ovat fyysisesti rankkoja, eikä niitä paljoa pysty koneistamaan.

Kovaa työtä on myös ratsastuskoulun ja leirien pitäminen, mistä Jenni Vattulaisella on jo pitkä kokemus.

Talliyrittäjän arjessa seudun rakennemuutos ja väen väheneminen on ollut havaittavissa. Toisaalta ratsastuskoulun pitämisessä ilman maneesia on omat hankaluutensa talviaikaan.

– Tykkäsin kyllä ratsastuskoulun pitämisestä ja ehkä palaan siihen vielä myöhemmin.

Kesällä leiritoiminnan aikaan Vattulaisella on ollut joka kesä yksi työntekijä palkattuna, joten työnantajan ominaisuudestakin on karttunut kokemusta.

Mannilan ratsutalli on tällä hetkellä täynnä ja tallin kymmenestä paikasta puolet on vieraita hoitohevosia ja puolet omia. Yrittäjän tavoitteena on siirtää painopistettä enemmän vieraiden hevosten puolelle.

Korkeakoulutetulla, pitkän yrittäjäkokemuksen omaavalla nuorella naisella on varmasti kysyntää työmarkkinoilla, mutta hevosalan yrittäjyydestä Vattulainen tuskin koskaan luopuu. Se on hänen toteutunut lapsuuden haaveensa.

– Olisin voinut tietysti helpomminkin valita, mutta tuskin pystyisin tästä enää irtaantumaan. Aamuherätykset ovat varhaisia, mutta hevoset saavat aina hyvälle tuulelle. Haluan tehdä töitä eläinten kanssa. Tämä on yhtä aikaa työ ja elämäntapa.

Nuori yrittäjä kiittää läheisiään, eritoten miestään, jolta vaimon työ on vaatinut valtaisan määrä joustavuutta pitkin aikaa.

Yrittäjyyden hän kiteyttää yrittäjäkollegansa sanoin.

– Kyllähän tämä hulluutta vaatii, mutta on mukavaa.

Jenni Vattulainen

Mannilan ratsutallin yrittäjä. Tmi Jens´s M Horses

Asuu Punkaharjulla

Ratsastuksenohjaaja 2010

Hevosten valmennuksen ammattitutkinto 2018

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Maataloustieteen kandidaatti

Pro gradu -tutkielma tekeillä. Tavoitteena maataloustieteen maisterin tutkinto keväällä 2020.