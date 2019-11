Liikuntavälineet kiertoon – hyväntekeväisyystempaus kattaa koko Savonlinnan talousalueen.

0

Kerimäkeläinen pitkän linjan urheiluaktiivi Jarmo Mutikainen on yhdessä savonlinnalaisen Hannu Putkosen kanssa aloittanut hyväntekeväisyystempauksen, jolla halutaan tasapuolistaa ja parantaa lasten mahdollisuuksia liikunnan harrastamiseen.

Mutikaisen ja Putkosen projektissa kerätään lahjoituksina harrastusvälineitä ainakin 23.11. asti koko Savonlinnan seudulta.

Perusidea juontaa juurensa jääkiekon pariin ja jääkiekkovarusteiden kierrättämiseen. Hommaa ei Mutikaisen mukaan kuitenkaan haluttu nyt rajata vain siihen.

– Ihan kaikkia mahdollisia ylimääräiseksi jääneitä, tai muuten vaan lahjoitettavia liikuntavälineitä otetaan vastaan. Toiveissa on, että välineet olisivat vielä melko hyväkuntoisia.

– Idea on, että olisi paremmat mahdollisuudet harrastaa liikuntaa ja toisaalta myös matalampi kynnys kokeilla uusia lajeja, Mutikainen sanoo.

Mutikainen sanoo, että välineitä he ottavat Putkosen kanssa vastaan jo nyt.

Tempauksen päätapahtuma on kuitenkin lauantaina 23.11. kello 10 alkaen Savonlinnassa Mediatiliareenalla ennen Sapko-Hermes -ottelua.

Keräyspaikkoja pyritään Mutikaisen mukaan järjestämään samaksi päiväksi myös pitäjille, kuten Enonkoskelle, Kerimäelle ja Punkaharjulle. Alkuviikosta niiden suhteen oli vielä selvittelyt käynnissä.

– Lahjoitetut harrastusvälineet toimitamme Järjestötalo Kolomoseen Pappilankadulle Savonlinnaan. Sieltä voi noutaa niitä maanantaista 25.11 alkaen.

Kerättyjä harrastusvälineitä saa käydä noutamassa maksutta. Varsinaista kriteeristöä välineiden luovutukseen ei ole.

– Toki se perimmäinen ajatus on, että tavarat menisivät niin sanotusti oikeaan osoitteeseen, eli niiden vähävaraisimpien perheiden käyttöön, joilla liikuntavälineiden hankkiminen ei muutoin välttämättä onnistuisi.

Lisätiedot hyväntekeväisyyskeräyksestä: Jarmo Mutikainen puh. 0400-676388