Kala-Kutvonen on Punkaharjun Yritys 2019

Punkaharjun Yrittäjät ry:n valitsema Vuoden Yritys palkittiin tänään lauantaina 16.11. yrittäjien pikkujoulujuhlan yhteydessä Punkaharju Resortin Ravintola Paviljongissa.

Vuoden Yritys 2019 on Särkilahdella pääpaikkaa pitävä, Heikki Kutvosen johtama Kala-Kutvonen.

Valinnassaan Punkaharjun Yrittäjien hallitus kiinnitti huomiota 20-vuotisjuhliaan viettävän yrityksen tasaiseen, omarahoitteiseen kasvuun ja erinomaiseen kannattavuuteen sekä yhteistyöhön paikallisten toimijoiden kanssa. Yrittäjäyhdistys nostaa esiin Kala-Kutvosen asiakkaan kommentin: ”Kutvonen ei osaa tehdä huonoa”.

-Yritys on aidosti asiakaslähtöinen, tarjoten aina parasta. Raaka-aineet ovat poikkeuksetta tuoreita ja parasta mahdollista laatua. Ja mikä tärkeintä, tuotteiden maku on ylivoimainen. Kutvosen pariskunta on yhteistyökykyinen ja -haluinen, ja osallistuu mielellään paikallisten yhteisöllisiin projekteihin. Heidät näkee melkeinpä aina lähialueella järjestettävissä markkinatapahtumissa. Kutvonen on aito lähitekijä!, yrittäjäyhdistys toteaa perusteluissa.

Kala-Kutvosen päätoimiala ja tuotteet kalasäilykkeet, kalan savustaminen, pop-up kalaravintolat markkinoilla ja tapahtumissa. Lisäksi niihin kuuluu kalan ja muikun mädin tukku- ja vähittäiskauppa ja pitopalvelun tarjoaminen.

Laajempi haastattelu palkitusta yrittäjästä julkaistaan Puruvesi-lehdessä ensi viikolla!