Hartauskirjoitus: Valvokaa!

Ensi sunnuntai on kirkkovuodessa valvomisen sunnuntai. Sunnuntain sanoma korostaa hengellistä valvomista ja Kristuksen paluun odotusta.

Väsymisen ja välinpitämättömyyden vaara on suuri. Ihminen kotiutuu helposti tähän maailmaan ja unohtaa, ettei hän elä täällä pysyvästi. Kristityn tulisi olla joka hetki valmis lähtemään tästä elämästä. Kristityt kaikkialla maailmassa myös odottavat

Jeesuksen paluuta eli toista tulemista. Jeesus kehottaa meitä olemaan valmiina tuota päivää varten. Evankeliumissa hän sanoo: Valvokaa siis, sillä te ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee.

Tuota päivämäärää kukaan ihminen ei tiedä, vain Jumala yksin. Tuota päivää on odotettu jo hyvin pitkään. Pitkä odotus tuo mukanaan omat kiusauksensa ja yhteydenpito Jumalaan on vaarassa vähetä, onhan Jeesuksen toista tulemista odotettu jo parin tuhannen vuoden ajan. Monet ovat odottaneet sen tapahtuvan omana elinaikanaan, ja hänen tulonsa odotus onkin ollut valvovan seurakunnan tunnusmerkkejä. Niinpä monet ovat joutuneet pettymään odotuksessaan.

Jeesus kuitenkin sanoi, ettei kukaan tiedä päivää eikä hetkeä. Siksi jokaiselle ajalle kuuluu kehotus valvoa, joka tarkoittaa taistelua ennen muuta omassa itsessä olevaa, mutta tietenkin myös kaikkea muutakin vääryyttä ja syntiä vastaan.

Valvominen on myös vastuun kantamista siitä tehtävästä, jonka me olemme Herralta saaneet. Jos tehtäväsi on rukoilla läheistesi puolesta, pysy rukouksessa. Jos tehtäväsi on tukea lähetystyöntekijää, rukoile hänen puolestasi ja anna omastasi, jos sinulla on varaa antaa. Jos sinun tehtäväsi on raskas lähimmäisen vierellä kulkijan työ, valvominen tarkoittaa silloinkin omassa tehtävässä pysymistä.

Mikä meidän itse kunkin kutsumus sitten onkin, siihen liittyy aina luopumisen ja periksi antamisen kiusaus. Valvominen ei olekaan helppoa, mutta meitä lohduttaa se, että meidän kilvoittelumme ei ole oman yrittämisen varassa. Jeesus lupaa, että hän on jokaisen häneen turvautuvan kanssa kaikki päivät maailman loppuun asti.

Pekka Auvinen

Aluekappalainen

Enonkosken kappeliseurakunta