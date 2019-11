Puhoksen saha-alueen kohtalo tarkemmin käsittelyyn vasta ensi vuonna

0

Puhoksessa sijaitsevan Stora Enson sahan toiminta lähenee loppuaan.

Stora Enson viestintäjohtaja Satu Härkösen mukaan viimeiset tukit sahattiin toissa viikon perjantaina. Muu prosessi jatkuu vielä jonkin aikaan. Sahalla pyörii vielä esimerkiksi lajittelu-, höyläys-, paketointi- ja lähetystoiminta.

Jo aiemmin kerrottiin, että Stora Enso tarjoaa sahan työntekijöille taloudellista tukea yrityksen perustamiseen ja kouluttaa kaikille työntekijöille pätevyydet ensiapu-, työturvallisuus- ja tulityökortteihin.

– Pätevyyskoulutuksia on annettu todella hyvin ja kiinnostus on ollut suurta. Lähes jokainen työntekijä on jo koulutettu, Härkönen sanoo.

Kiteen työntekijöitä on käynyt tutustumassa Varkauteen, ja Varkaudessa on rekrytointiprosessi käynnissä.

– Tällä hetkellä kartoitetaan Kiteen laitteiden mahdollista tarvetta muissa yksiköissä. Stora Enso on valmis aloittamaan keskustelut mahdollisten tontista, rakennuksista ja jäljelle jäävän laitteiston myyntimahdollisuudesta ensi vuoden puolella, Härkönen toteaa tulevasta.

Kiteen kaupunginhallituksen puheenjohtajan Esa Lahtelan (sd.) mukaan työpaikkavajeen paikkaamiseksi on tehty kaupungin ja Ketin suunnalta kovasti töitä ja työ jatkuu edelleen.

Kiinnostusta paikkaa kohtaan on jonkin verran ollut ja ostajaehdokkaita on ohjattu Stora Enson suuntaan.

– Aikataulut ovat Stora Enson suunnalta vähän vaihdelleet. Nyt tosiaankin näyttää siltä, että mahdolliset uudet ratkaisut ovat toteutettavissa vasta ensi vuoden puolella, Lahtela kommentoi.

– Käsitys on se, että päätavoite Stora Ensolla on nimenomaan myydä kokonaisuus kerralla pois.

Lahtela jatkaa, että sahaustoiminnan jatkamiseen yli 50 hehtaarin alue rakennuksineen tietenkin soveltuisi luontevimmin.

– Vaikuttaa kuitenkin siltä, että saman alan toimintaa harjoittavalle taholle, esimerkiksi toiselle sahayrittäjälle paikkaa ei haluta myydä. Muuhun toimintaan kylläkin.

Kiteen kaupunki esitti sahan lopettamisilmoituksen tiimoilta valtiolle, että Keski-Karjalan alue nimettäisiin äkillisen rakennemuutoksen alueeksi vuosille 2020-2022. Sahan lopettamispäätöksen myötä suoria työpaikkoja on loppumassa yli 70. Kiteen kaupungin esittämä rakennemuutospaketti oli arvoltaan 100 miljoonaa. Siitä valtion osuus oli 30 miljoonaa.

Tällä hetkellä näkymä on kuitenkin sellainen, että paketin läpi meneminen ei sellaisenaan ole todennäköistä.

Asiaan toi tiistaina koulukeskustelun yhteydessä päivitystä myös Ari Asikainen (kesk.), joka kertoi keskustellaansa asiasta ministeritasolla saakka. Asikainen kertoi, että äkillisen rakennemuutoksen rajana on yleensä tuhannen työpaikan menettäminen. Lisäksi pienemmistäkin tukipaketeista on käyty kansanedustajien kesken paljon vääntöä.

Potentiaalia on kuitenkin Asikaisen ja Lahtelan mukaan yrityselämän suunnalla. Hyviä mahdollisuuksia tukieurojen saantiin olisi kerrotun mukaan esimerkiksi investointi- ja yrityshankkeisiin.

– Kaupunki jatkaa edelleen aktiivista toimintaa asian suhteen. Tärkeää on saada usia työpaikkoja näiden tilalle, Lahtela sanoo.