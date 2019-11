Isänpäiväkonsertti Savonrannalla

0

Hieman yli neljäkymmentä kuulijaa saapui sunnuntaina Tapahtumatalo Sampolaan nauttimaan musiikista ja lauluista siellä järjestetyssä isänpäiväkonsertissa.

Musiikillisen elämyksen tarjosi tällä kertaa The Voice of Finlandista tuttu Martti Orre & Niina Kokko Duo. Konsertin ensimmäisessä osassa duo esitti laulelmallista musiikkia, kuten kappaleet Mun sydämeni tänne jää, Täällä pohjantähden alla, Lapin tango, Yhtenä yönä, Suvivalssi ja Uralin pihlaja.

Martti ja Niina esittivät myös Tuure Kilpeläisen ja Kaihon karavaanin tunnetuksi tekemän kappaleen Ystävänpäivä, jolla he pääsivät Olli Lindholmin tiimiin The Voice of Finland –laulukilpailussa.

– Yhteisen taipaleemme aikana ei ole ollut yhtään keikkaa, ettemmekö tätä kappaletta olisi esittäneet, huomauttaa Martti Orre.

Täytekakkukahvien jälkeen konsertin jälkimmäisessä osassa kuultiin räväkämpää laulantaa ja soitantaa: Lentosuukko, Valot, Surujen kitara ja Kun kellohame heilahtaa. Musiikki oli niin mukaansatempaavaa, että muutama pari pani tanssiksi salin takaosaan varatulla tanssialueella.

Martilla on pitkä musiikkiura takana. Hän aloitti pianon soittamisen jo 7-vuotiaana. Keikkaa hän on tehnyt alle 20-vuotiaasta lähtien eli jo 35 vuotta.

– Orkestereissa olen soittanut. Aluksi oli Taikamaa-niminen yhtye, joka muuttui myöhemmin Taikakuuksi. Niinan kanssa olemme esiintyneet yhdessä pian neljä vuotta. Käymme paljon esiintymässä myös yksityistilaisuuksissa. Vanhainkodeissa teemme keikkoja ja häissä käymme tanssittamassa, kertoo Martti.

Myös Niina on tehnyt parikymmentä vuotta keikkaa vaihtelevasti. Hän on esiintynyt iskelmäbändissä ja tyttöbändissä.

– Viimeiset 5-6 vuotta olen laulanut todella aktiivisesti. Karaokesta ura alkoi. Nyt teemme keikkaa kahdestaan ja lisäksi meillä on bändi, jonka nimi on Dirt Clinton and The Party Starters, huomauttaa Niina.

– Viime joulun alla teimme vanhainkodeissa hyväntekeväisyyskonsertteja. Laulatimme vanhainkodissa joululauluja. Kuukausia puhumattomana ollut vanhus äityi laulamaan täysillä mukana, kun kuuli tutun joululaulun. Se kosketti todella paljon, muistelee Martti.

– Savonrannan Leijonat on järjestänyt äitienpäiväkonsertin jo neljätoista kertaa. Pari vuotta sitten virisi ajatus, että myös isille pitää järjestää konsertti. Tämä on nyt toinen isänpäiväkonsertti, sanoo leijonien jäsenjohtaja Matti Wägar.

Vähän ihmeteltiin väen vähyyttä, kun äitienpäiväkonsertissa kuulijoita on ollut aina sadan kahta puolta. Puolisonsa Hemmo Kaihovaaran kanssa konserttiin tullut Vieno Kaihovaara arveli, että miehet ovat hirvimetsällä, joten vaimot ei pääse konserttiin.

Vieno kertoi myös sivuteiden olevan niin kaljamalla, että sivukylien ihmiset eivät uskalla lähteä liukkaille teille. Osan väestä lienee verottanut myös edellisen illan hirvipeijaiset.