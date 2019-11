Enonkoski pitää verotuksen nykyisellä tasolla – tulevaisuudessa tarvitaan sekä sopeuttamistoimia että veron korotuksia

0

Enonkosken valtuusto keskusteli ensi vuoden verotuksesta ja talouden hoidosta, mutta päätyi pitämään verotuksen tämän vuoden tasolla sekä tulojen että kiinteistöjen osalta kuten kunnanhallitus esitti.

Vuoden 2020 tuloveroprosentti on 21. Vakituisen asunnon veroprosentti on 0,70, vapaa-ajan asunnon veroprosentti 1,30 ja rakentamattoman rakennuspaikan vero 2,00.

Tuloverotuksesta keskusteltaessa valtuutettu Keijo Männynsalo (sit.) toisti hallituksessa tekemänsä esityksen puolen prosenttiyksikön korotuksesta.

– Kaikkia palveluja ei pidä karsia ja verotusta kannattaa nostaa mieluummin pikkuhiljaa kuin isosti kerralla. Meidän alhainen tuloverotus ei ole houkutellut uusia asukkaita kuntaan niin kuin on toivottu.

Keijo Männynsalon esitystä kannatti Marja Laitinen (sd.)

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Lauri Niiranen (kesk.) piti pientä veronkorotusta itsepetoksena, jolla ei ole merkittävää vaikutusta kokonaisuuden kannalta.

– Meidän on tehtävä ensin merkittäviä sopeuttamistoimia ja jätettävä veronkorotusvaraa tuleville vuosille, Niiranen sanoi. Hänen kanssaan samalla linjalla oli Juha Nousiainen (kesk.), joka lisäksi rohkeni toivoa, että naapurikuntia alhaisempi veroprosentti toisi uusia veronmaksajia kuntaan.

Keijo Männynsalo tähdensi vielä, että hänen mielestään nyt tarvitaan sekä veronkorotusta että sopeuttamistoimia, molempia.

Äänestyksessä 12-5 puolueryhmien jäsenet äänestivät yhtenäisesti keskustan asetuttua nykyisen verotuksen kannalle yhdessä perussuomalaisten Teija Rönkön kanssa. SDP oli kokonaisuudessaan korotuksen kannalla.

Kiinteistöveroista keskusteltaessa Keijo Männynsalo esitti rakentamattoman rakennuspaikan verotuksen nostoa kahdesta neljään prosenttiin.

– Talon ja mökin viereen ostellaan suojatontteja kun halvalla saa ja isot metsäfirmat kaavoittavat tontteja lampien rannoille. Näitä voi ihan hyvin verottaa, Männynsalo sanoi Marja Laitisen kannattamana.

Keskustan Harri Pöllänen ihmetteli keskustelua sillä hänen mielestään rakentamattoman rakennuspaikan vero on tarkoitettu isoille kaupungeille, joissa on pula rakennusmaasta. Pölläsen mielestä kyseinen vero on syytä pitää entisellään tai poistaa kokonaan. Äänestyksessä kunnanhallituksen esitys voitti 12-5 SDP:n Helvi Klemettisen asettuessa kunnanhallituksen kannalle keskustalaisten tapaan. Samaan ryhmään asettui Teija Rönkkö.

Valtuusto hyväksyi 14 000 euron lisämäärärahan vanhustentalojen paloturvallisuusinvestointiin ja 8 000 euron lisämäärärahan kaavatiealueiden lunastukseen.