Suitsan Erä juhli pyöreitä – Pyhäjärven saaressa 40 vuotta metsästystoimintaa ja riistanhoitotyötä

0

Metsästysseura Suitsan Erä vietti peijaisiaan tänä vuonna tavallista juhlavammissa merkeissä. Suitsansaaressa ja kahdessa pienemmässä Pyhäjärven saaressa metsästävä seura täytti 40 vuotta ja juhli merkkivuottaan Ruokkeella viime lauantaina. Iltapäivän kohokohta oli hirvipaisti, jonka ohella leppoisaa juhlaa vietettiin menneitä muistellen. Seuran pitkäaikaiset toimijat saivat ansiomerkkinsä ja musiikista vastasi punkaharjulainen Los Senilos -lauluryhmä.

Keski-ikään ehtinyt seura voi hyvin ja toimii 38:n jäsenen voimin. Seuran ilot ja haasteet ovat pitkälti samat kuin muillakin metsästysseuroilla. Jäsenistön määrä on alkuvuosista hieman laskenut ja ikärakenne kohonnut, mutta toiminta on edelleen vilkasta.

– Jäsenet ovat 15-89 -vuotiaita ja keski-ikä on 55 vuotta. Tämä ei ole mikään ukkoutunut seura, juhlassa todettiin.

Puheenjohtaja Ari Toivanen kertoi, että parhaimmillaan seurassa on ollut 42 jäsentä. Hän toivoi, että nuoria saataisiin joukkoon mukaan jatkossa nykyistä enemmän. Puheenjohtaja kiitteli maanvuokraajia, joiden ansiosta seuran tilanne on vakaa, eikä muutoksia ole näköpiirissä.

Seuran erikoisuus on kansainvälinen toiminta, jonka puitteissa se on tehnyt yhteistyötä saksalaisen metsästysseuran kanssa yli 25 vuotta. Ystävyysperiaatteella toimiva metsästäjä-vaihto jatkuu edelleen.

– Rahaa ei liikutella puoleen eikä toiseen, Ari Toivanen sanoi.

Tänä syksynä seuran hirvijahti oli nopeasti ohi sillä kaatolupia oli vain kaksi, ja niiden oikeuttamat kaksi vasaa ja yksi aikuinen hirvi kaadettiin yhden viikonlopun aikana. Ari Toivasen mukaan hirvikanta tihenee Suitsan alueella rajusti ja seuran maille jäi jahdin jälkeen yli 20 hirveä. Hän kannusti maanomistajia ilmoittamaan mahdollisista hirvituhoista.

– Ehkä saisimme sen ansiosta jatkossa enemmän kaatolupia.

Riitta Tolvanen oli koonnut juhlaan seuran historiikin, jonka hän luki esittäen samalla kuvia vuosikymmenten varrelta.

Seuran perustava kokous pidettiin joulukuussa 1979 ja sen ensimmäinen puheenjohtaja oli Erkki Kukkonen. Toiminta käynnistyi vireästi ja varsinainen kehityksen vuosikymmen oli 1990-luku, jolloin muun muassa rakennettiin seuralle nylky- ja makkaranpaistokatokset.

– Saaliin osalta hirvi muodostui tärkeimmäksi saaliseläimeksi ja se on sitä edelleen, Tolvanen kertoi seuran toisesta vuosikymmenestä.

Toimintaan on alusta lähtien kuulunut riistanhoitotyö, jonka myötä on muun muassa tehty riistapeltoja, ylläpidetty nuolukiviä ja jänisten ruokintahäkkejä. Suitsan Erän jäsenistö on ollut aktiivisia myös ampuma- ja kilpailutoiminnassa. Riistanhoitoyhdistyksen hallituksessa seura on vaikuttanut jokaisella vuosikymmenellä.

Seuran perustamisesta lähtien ampuma- ja kilpailutoiminta on ollut vilkasta. 2000-luvulla seura toimi aktiivisesti myös Suitsansaaren tiestön rakentamisessa ja ylläpidossa.

Viimeisen vuosikymmenen aikana seuran toimintaympäristö on muuttunut ainakin hallinnollisesti, sillä aiemmin Kesälahden ja Uukuniemen alueille kuuluneet maat ovat nyt Kiteellä ja Parikkalassa. Seuran jäsenistö talkoilee vuosittain esimerkiksi risusavotan tiimoilta.

Pääasiallinen riista on edelleen hirvi, jota metsästetään yhteisluvalla yhdeksän muun seuran tai seurueen kanssa. Toimintaan kuuluu pienpetojen metsästys, jonka myötä kettujen ja supikoirien kannat ovat vähentyneet.

– Metsästyksen valvontaa ovat suorittaneet kaikki seuran jäsenet metsästäessään tai liikkuessaan yhdistyksen metsästysalueilla. Jäsenet ovat käyneet omistamillaan koirilla hirvenhaukkukokeissa ja näyttelyissä. Seuran alueella on järjestetty myös hirvenhaukkukokeita, Riitta Tolvanen kertasi menneitä tapahtumia.

Riistakeskuksen myöntämät ansiomerkit

Pronssinen ansiomerkki

Heikki Kantanen

Olavi Knihtilä

Antti Pennanen

Pasi Pölönen

Ari Toivanen

Jukka Toivanen

Riistanhoidon ansiomerkki

Reijo Toivanen

Erkki Turtiainen