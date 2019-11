Postin lakko hidastaa Siun soten lähettämän kirjepostin kulkua

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUn lakko hidastaa kirjepostin kulkua ja se vaikuttaa Siun soten kutsukirjeiden, hoitopalautteiden, laskujen, viranhaltijapäätösten ja muun postin kulkuun. Lakko ei vaikuta toistaiseksi näytteiden tai lääkkeiden jakeluun, eikä postin kautta hoidettuun ateriajakelupalveluun. Siun sote ottaa tarvittaessa puhelimitse yhteyttä asiakkaisiin, kun on kyse kiireellisestä kutsusta hoitoihin, tutkimuksiin tai asiakaskäynneille. Myös päätöksistä soitetaan asiakkaille. Puhelinta kannattaa seurata, jos odottaa saavansa kutsun vastaanotolle tai päätöksen hakemuksestaan lähiviikkojen aikana. Terveydenhuollon ajanvaraukset voi tarkistaa myös sähköisestä Medinet-terveyspalvelusta osoitteessa medinet.pohjoiskarjala.net. Siun sote pidentää lakon vuoksi tilapäisesti asiakaslaskujensa maksuaikaa 21 päivästä 35 päivään. Asiakkaille ei aiheudu tästä ylimääräisiä kuluja, eikä maksumuistutuksia tule, jos laskun eräpäivää noudatetaan. Sähköisiin asiointipalveluihin postin lakko ei vaikuta. Esimerkiksi laboratoriotulokset sekä hoitopalautteet eli epikriisit voi katsoa sähköisesti Omakannasta. Omakantaan kirjaudutaan pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sähköisellä henkilökortilla osoitteessa www.kanta.fi. – Suosittelemme asiakkaillemme ja potilaillemme laskujen muuttamista e-laskuksi tai suoramaksuksi, jolloin laskun saapuminen ei ole jatkossakaan postinkulun varassa. E-lasku tilataan oman verkkopankin kautta ja suoramaksusta sovitaan oman pankin kanssa. E-laskun ja suoramaksun tilaamiseen tarvittava asiakasnumero löytyy laskulta. Jos asiakkaalla on käytössään netposti, laskut ohjautuvat sinne. Siun sote on myös ottanut käyttöön suomi.fi-viestit, jonka kautta voi vastaanottaa tiettyjen toimipisteiden ajanvarauskirjeitä sähköisesti paperipostin sijaan. Viestit-palvelun käyttö laajenee vaiheittain. Tällä hetkellä palvelussa voi vastaanottaa keskussairaalan kirurgian poliklinikan sekä Liperin, Outokummun, Polvijärven ja Heinäveden hammashoitoloiden ajanvarauskirjeitä. Lisäksi asiakasmaksu- ja maksuvapautuspäätökset sekä vastauksen tekemäänsä muistutukseen voi saada viestit-palvelun kautta.