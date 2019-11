Hartauskirjoitus: Mikä on paikkani maailmassa?

0

Tätä kysymystä varmaan moni meistä miettii ainakin jossain vaiheessa elämäänsä. Kysymykseen löytyy vastauksia, niin paljon kuin Sahara-aavikkossa on hiekanjyviä tai taivaassa tähtiä (lainatakseen muun muassa Jumalan Aabrahamille antaman lupauksen sananmuotoa).

Ehkä realistisesti ajateltuna ei olekaan niin monia erilaisia vaihtoehtoja. Kuka tietää. Tässä kuitenkin voimme ottaa esille myös toisen Raamatun lauseen: ”Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo!”

Kristillinen usko mahdollistaa monia asioita, mutta se ei mahdollista niitä asioita, jotka ovat ihmiselle haitaksi. Tämä tosiasia saattaa tuntua joistakin ihmisistä kahlitsevalta, mutta se tarkoittaa loppujen lopuksi vapautta niille ihmisille, jotka ottavat Jumalan armon nöyränä vastaan. Nöyryys opettaa ihmiselle turvautumaan Jumalaan ja elämään hänen tahtonsa mukaan.

Tämä Jumalan tahto – ja armo – sisältää kaikki Jeesuksen opetukset, ihmeteot, rakkauden, kuoleman ja ylösnousemuksen ja taivaaseen astumisen, siis kaiken olennaisen. Uskova ihminen voi saada sen omakseen.

Oman paikkansa etsiminen maailmassa, läheisten joukossa, koulunkäymisessä, työelämässä on siis myös uskon-asia. Ihminen voi kysyä Jumalalta: ”Mikä on paikkani maailmassa?” Mitä Jumala siihen vastaa? Tämän ihminen voi saada selvillä ainoastaan elämällä elämäänsä, rohkaistumisen kautta. Onko minulla rohkeutta etsiä kutsumustani? Mitä lahjoja minulla on? Miten voin lähestyä toista ihmistä rakkaudella?

Maailman menoissa ei välttämättä löydy kaikille tyydyttävää paikkaa. Kilpailu on monilla aloilla kovaa. Moni jää rannalle. Kirkossa pyrimme kuitenkin löytämään mahdollisimman monille paikan. Kirkko on epäonnistuneiden ihmisten yhteisö, jossa ihminen voi saada uuden rohkeuden.

Jumalalla on meille paikkoja iso määrä. Hänen hotellissaan on monta huonetta. Kaikille tilaa riittää (kuten lastenvirressa mainitaan). Hotellihuoneen maksukin on jo maksettu. Sen maksoi Jeesus ristillä. Meidän syntimme ja vanha, pahuuteen taipuva ihminen on lyöty ristille, jotta ihminen voi uudistettuna nousta uuteen elämään.

Tämä uusi elämä odottaa taivaassa, mutta siihen uskominen alkaa jo täällä. Näin ollen elämä voi jo täällä olla rikas, täynnä Jumalan armoa. Hengellisesti köyhä ihminen saa Pyhän Hengen kautta jo täällä vapauden. Jos et löydä paikkaasi tässä maailmassa, tule kirkkoon. Siellä voimme yhdessä kysyä: ”Mikä on tehtäväni, mikä on armolahjani?” Takuuta ei ole, mutta armoa on. Ehkä löydät myös armolahjan, jota et ennen ole tiennyt omistavasi. Armolahjojen omistusoikeus on tätä elämää varten.

Elämämme on lainaa, ja kerran annamme sen takaisin Jumalalle, uudistuaksemme jälleen ja noustaaksemme taivaaseen. Kerran Jumala kysyy, keneen uskomme, mikä on sisäänpääsymaksu taivaaseen. Silloin kannattaa muistaa, kuka maksoi velkamme ja avasi meille oven meille tarkoitettuun hotellihuoneeseen. Tämä huone ei sitten enää ole pelkästään lainaa, vaan meidän pysyvä asuinsijamme Jeesuksen luona.

Henrik Koponen

Kirjoittaja on Savonrannan ja Punkaharjun seurakuntapastori