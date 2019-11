Kerimäen hammashoitolan Merja Karttunen on Vuoden hammashoitaja

0

Sosterin Kerimäen hammashoitolan hammashoitaja Merja Karttunen on valittu Vuoden hammashoitajaksi. Tunnuksen saajan valitsi Suun terveydenhuollon ammattiliitto STAL ry. Palkinto luovutettiin Suun Terveys 2019 -tapahtumassa Helsingin messukeskuksessa torstaina 7. marraskuuta.

Merja Karttunen on valmistunut hammashoitajaksi 1981 Kuopion sairaanhoito-oppilaitoksesta. Hammashoitajana Merja on työskennellyt yhteensä 38 vuotta. Tunnustuksen saaminen oli hänelle täysi yllätys ja suuri kunnia.

− Olin aivan hämmentynyt ja yllättynyt, että perustyötä tekevä hammashoitaja huomioidaan näin. Minulle palkinto kertoo siitä, että olen onnistunut työssäni − että jotain on tullut tehtyä oikein. Päällimmäisenä on tosi otettu ja tyytyväinen olo.

Merjan työpaikkana on koko työuran ajan ollut Kerimäen hammashoitola.

−Sanonkin aina, että olen sekä sosterilainen että kerimäkeläinen. Olen nimenomaan kerimäkeläinen hammashoitaja, tämä on se mun firma, Marja nauraa.

− Minulla on loistava työyhteisö, meidän tiimi on tässä työssä aivan parasta. Hammashoitajan työssä iloa tuottavat myös käsillä tekeminen ja se, että hammaslääketiede on kiinnostavaa vieläkin.

Merja pohtii, että ihmisten kanssa toiminen on ylipäätään hänen ”juttunsa”.

− Päivittäin minua ilahduttaa, kun asiakas kokee saaneensa onnistuneen työsuorituksen tiimimme työn tuloksena. Tykkään tästä ammatista tosi paljon.

Raadin valinnassa painoi kyky tasa-arvoiseen asiakaskohtaamiseen

−Merjan työssä elävät kaikki työnantajan Sosterin arvot: hyvinvointi, vastuullisuus, uudistuva osaaminen ja ennen kaikkea ykkösarvo − asiakas ensin. Merjalla on harvinainen taito kohdata asiakkaat sydämellisesti ja tasa-arvoisesti, oli asiakkaana sitten työikäinen, vanhus tai lapsi. Yhtä palvelualtista ihmistä harvoin tapaa, Suun terveydenhoidon ammattiliitto STAL ry:n puheenjohtaja Seija-Sofia Käärmelahti sanoi perusteluissaan.