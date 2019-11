Temppuilua, teatteria ja Biisonimafiaa – perheiden puuhapäivä tulossa Kerimäelle

0

Kerimäen liikuntahallilla on lauantaina 23. marraskuuta luvassa päivän täydeltä toimintaa koko perheelle. MLL Kerimäki järjestää tuolloin yhdessä usean muun paikallisen tahon kanssa maksuttoman Perheiden puuhapäivän.

Tapahtuma pidetään lapsen oikeuksien päivän kunniaksi. Kansainvälistä lapsen oikeuksien päivää vietetään joka vuosi 20. marraskuuta YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen hyväksymisen kunniaksi kaikkialla maailmassa.

Päivän tarkoituksena on tuoda esiin lapsen oikeuksien sopimusta ja herättää keskustelua lasten hyvinvointiin liittyvistä asioista meillä ja maailmalla. Tänä vuonna lapsen oikeuksia on erityinen syy juhlia, sillä YK.n lapsen oikeuksien sopimus täyttää 30 vuotta.

– Tapahtumapäiväksi valikoitui kuitenkin meillä lauantai. Uskomme sen sopivan paremmin monille kävijöille, kertoo MLL Kerimäen puheenjohtaja Paula Huovinen.

Puuhapäivässä liikuntahallilla on erilaista tekemistä ja näkemistä tarjolla.

Kerimäen Liikuntanaiset järjestävät yhdelle lohkolle temppuradan. Siitä tulee Huovisen mukaan löytymään muun muassa airtrack -ilmapatja. Airtrack ilmavolttirata on ilmalla täytettävä voimistelualusta, joka muistuttaa voimistelussa käytettävää joustolattiaa.

– On mahdollista esimerkiksi pomppia samaan tapaan kuin trampoliinilla, Huovinen kertoo.

Savonlinnan 4H-yhdistys pitää askartelupajaa, seurakunnan lapsi- ja nuorisotyö puolestaan lapsiparkkia. Koko tapahtuman ajan pyörii myös perinteinen ongintapiste lapsille ja LC Kerimäki Puruvesi tarjoaa kävijöille makkaraa. Lisäksi poliisin on määrä jalkautua tapahtumaan esittäytymään.

– Kello 12 Kerimäen Pitäjänteatteri esittää noin vartin mittaisen jouluaiheisen pienoisnäytelmän. Kello 13 järjestetään Biisonimafian meet&greet -tapaaminen.

Punkaharjulainen sketsiryhmä Biisonimafia on yksi Suomen suosituimpia youtube-vaikuttajia. Kerimäellä ovat tavattavissa Biisonimafia Janne Kaperi ja Tuomas ”Tupe” Rinkinen.

– Biisonimafia haluttiin mukaan, että saadaan tapahtuma houkuttelevammaksi myös nuorisolle. Ajatus on, että nimenomaan koko perheen voimin on innostusta tulla tapahtumaan ja sopivaa koettavaa tarjolla.

Tapahtuman pääjärjestäjänä toimiva MLL Kerimäki hoitaa kaikki tapahtuman kustannukset. Huovinen kuitenkin kehuu sitä, että muitakin tahoja on innostunut tapahtuman toteutukseen mukaan.

– Meillä oli kova polte järjestää joku vähän isompi tapahtuma. Syksylle jo kaavailtiin sitä, mutta se ei vielä ottanut tulta alleen. Tähän väki lähti hyvin mukaan.

Huovinen muistuttaa myös, että samana päivänä pidetään Kerimäen joulunavaus ja vietetään Päivä paloasemalla -tapahtumaa. Aikatauluja ja sisältöjä on katsottu tarkoituksella niin, että päällekkäisyyttä ei suuremmin tulisi.

– Esimerkiksi hevos- ja koiravaljakkoajelua ei liikuntahallille otettu, kun niitä on tarkoitus olla joulunavauksessa.

Maksuton Perheiden puuhapäivä Kerimäen liikuntahallilla la 23.11. klo 10.30-14.30.