Pikkulasten rokotuskattavuus on Sosterin alueella erinomaisen hyvä – rokotuksia otetaan ahkerammin kuin Suomessa keskimäärin

0

Suomessa on kattava rokotusohjelma, jonka avulla voidaan ehkäistä useita vaarallisia tauteja. Sosterin alueella, eli Savonlinnan, Rantasalmen, Sulkavan ja Enonkosken kunnissa, pikkulapset saavat rokotusohjelman mukaiset rokotukset useammin kuin lapset Suomessa keskimäärin.

Sosterin alueella lähes kaikki vuonna 2017 syntyneet lapset saavat pneumokokkirokotteen (PCV) sekä viitosrokotteen (DTaP-IPV-Hib), joka suojaa kurkkumädältä, jäykkäkouristukselta, hinkuyskältä, poliolta ja Hib-taudeilta. Molempien rokotteiden rokotuskattavuus on 99 prosenttia, osassa alueen kunnista jopa täysi 100 prosenttia.

Tuhkarokolta, sikotaudilta ja vihurirokolta suojaavan MPR-rokotteen sekä useilta vatsataudeilta suojaavan rotavirusrokotteen on saanut 96 prosenttia alueen pikkulapsista. Rotavirukset ovat yleisimpiä ripuli-oksennustaudin aiheuttajia. Koko Suomessa rotavirusrokotteen on saanut 93 prosenttia lapsista.

– On hienoa että Sosterin alueella rokotuskattavuus on näin hyvä. Tästä huolimatta meidän täytyy kehittää rokotustoimintaamme jatkuvasti, jotta kattavuus pysyy jatkossakin hyvällä tasolla”, Sosterin neuvolan osastonhoitaja Anna-Maija Huttunen sanoo.

HPV-rokotteen kattavuudessa vielä kirittävää

HPV eli papilloomavirus aiheuttaa useita eri syöpiä ja noin 80 prosenttia ihmisistä saa vakavalle taudille altistavan HPV-tartunnan elämänsä aikana. Paras keino suojautua tartunnalta on HPV-rokote. Tytöt saavat rokotteen viidennellä luokalla. Sosterin alueella vuonna 2006 syntyneistä tytöistä 77 prosenttia on saanut HPV-rokotteen. Koko Suomessa HPV-rokotteen rokotuskattavuus on noin 70 prosenttia.

– Sosterin alueella HPV-rokotteen rokotuskattavuus on ollut parempi kuin Suomessa keskimäärin siitä lähtien, kun rokote tuli kansalliseen rokotusohjelmaan vuonna 2013. Silti lähes joka neljäs tyttö jää ilman HPV-rokotetta. Meillä on vielä tehtävää, jotta yhä useampi tyttö saisi rokotteen, neuvolan vastuulääkäri Hanna Jokela sanoo.

Rokotustoimintaa kehitetään yhdessä THL:n kanssa

THL tukee kuntien rokotustoimintaa tapaamalla säännöllisesti kuntien terveydenhuollon toimijoita sekä sairaanhoitopiirien edustajia. THL:n asiantuntijat tapasivat Sosterin rokotustoiminnasta ja tartuntataudeista vastaavia 7. marraskuuta Savonlinnassa.

– Viimeisten parin vuoden aikana olemme tehneet rokotusaiheista yhteistyötä noin sadan eri kunnan kanssa. Rokotuskattavuustietojen tarkastelu ja yhdessä luotu tilannekuva tukevat rokotustoiminnan kehittämistä. Yhteistyön tuloksena rokotuskattavuus onkin monissa kunnissa selkeästi parantunut”, toteaa THL:n erikoissuunnittelija Susanna Jääskeläinen.

Rokotuskattavuustiedot perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämän valtakunnallisen rokotusrekisterin tietoihin.