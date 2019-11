Fysio Tervarannassa turvattiin tulevaisuutta – fysioterapeutti Jenni Kinnunen aloitti yrittäjän uransa Tarja Pirisen rinnalla

0

Enonkoskella toimiva Fysio Tervaranta tarjosi maanantaina pullakahvit asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen. Tuote-esittelyjen lomassa paikalle tulleet saivat tutustua talon uuteen työntekijään ja yrittäjään, fysioterapeutti Jenni Kinnuseen.

Vuosi sitten Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta fysioterapeutiksi valmistunut Kinnunen toimii nyt Fysio Tervarannassa itsenäisenä yrittäjänä Tarja Pirisen rinnalla. Tulevaisuudessa, muutaman vuoden päässä, siintävät Pirisen eläkepäivät ja tarkoitus on, että Kinnunen ottaa tuolloin vetovastuun yrityksen kaikista toiminnoista Pirisen jäätyä sivuun työelämästä.

Jenni Kinnunen on ehtinyt valmistumisensa jälkeen hankkia työkokemusta Savonlinnan pääterveysaseman kuntoutusosastolta ja Kruunupuistosta. Fysio Tervarannan toimintaan Kinnunen tutustui jo opiskeluunsa liittyvän työssä oppimisjakson aikana ja keskustelu yhteistyöstä Tarja Pirisen kanssa virisi viime kevään aikana.

– Jennin harjoittelujakson aikana näin, että tässä naisessa on ainesta, Pirinen sanoo.

Pitkän työuran tehnyt fysioterapeutti ja 11 vuotta omaa yritystä pyörittänyt Pirinen on tyytyväinen, että yrityksen tulevaisuus näyttää nyt turvatulta.

Väestön ikääntyessä työtä pienelläkin paikkakunnalla riittää asukkaiden toimintakyvyn ylläpitämisessä. Fysio Tervarannalla on toimivat tilat keskellä Enonkosken kirkonkylää, mutta jatkossa palvelua viedään entistä enemmän myös koteihin.

– Omissa tiloissa järjestämme myös ryhmäliikuntaa, fysioterapeutit kertovat.

Fysio Tervarannalla on Sosterin kanssa yhteistyösopimus, jonka mukaan Sosteri ostaa yksilö- ja ryhmäkuntoutusta yritykseltä.

– Yhteistyö terveysaseman kanssa toimii todella hyvin.

Pirinen antaa suuren arvon myös kunnan ja omakoti Sinisiiven kanssa tehtävälle yhteistyölle. Fysio Tervaranta toteuttaa Enonkoskella muun muassa Voimaa vanhuuteen -hankkeen toiminnot yhdessä kunnan kanssa.

Jenni Kinnunen on tyytyväinen eteensä tulleesta mahdollisuudesta ryhtyä jatkamaan valmiin yrityksen toimintoja. Tuoreella yrittäjällä on fysioterapeutin koulutuksen lisäksi fascia method-ohjaajan pätevyys, mikä antaa lisävalmiuksia sekä ryhmäliikuntaan että yksilövalmennukseen.

Fysio Tervarannan osalta Kinnusella on suunnitelmia asiakaskunnan laajentamisesta nykyistä enemmän työikäisiin ja nuoriin. Itsenäisen ammatinharjoittajan työssä viehätyksenä on mahdollisuus suunnitella työtä ja asiakkaan kuntoutusta itse.

– Koen, että tässä voin tehdä asiakkaan hyväksi enemmän kuin vieraan palveluksessa työskennellen. Lähtökohtana on aina asiakaslähtöisyys, jolloin kuntoutus koostetaan niistä palveluista, joita asiakas oikeasti tarvitsee kuntoutuakseen. Esimerkiksi leikkauksen jälkeen pääpaino on aktiivisessa harjoittelussa ja passiivinen kuntoutus on siinä lisänä.

Nuori yrittäjä aikoo hankkia tulevaisuudessa lisäkoulutusta ja valmiuksia sellaisiin palveluihin, joihin asiakaskunnalla on tarvetta sekä yksilökuntoutuksessa että ryhmäliikunnassa.

Jenni Kinnunen

Fysioterapeutti ja fascia method-ohjaaja

Asuu Enonkoskella

Perheessä avomies

Harrastaa lenkkeilyä ja kuntosaliharjoittelua

Viihtyy ihmisten parissa ja asiakastyössä.