Yleisötilaisuus Kesälahden koulukeskusalueen pysäköinti- ja liikennejärjestelyistä

0

Kiteen kaupunki parantaa Kesälahden koulukeskusalueen pysäköinti- ja liikennejärjestelyjä vuoden 2020 aikana.

Aihetta käsittelevä yleisötilaisuus järjestetään marraskuussa Kesälahtitalolla, jolloin Kiteen kaupungin henkilöstö esittelee hanketta paikan päällä.

Tilaisuudessa halutaan kuulla osallistujien mielipiteitä ja näkemyksiä koulukeskusalueen toimivuudesta muun muassa pysäköinnin ja liikenteen sujuvuuden osalta. Myös toiveita otetaan mielellään vastaan!

Hankkeen suunnittelu käynnistyy marras-joulukuussa ja rakennustyöt on tarkoitus aloittaa kesällä 2020.

Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Yleisötilaisuus keskiviikkona 13.11.2019 klo 16.00 – 18.00. Paikka: Kesälahtitalon Puruvesisali, Pyhäjärventie 2, Kesälahti.