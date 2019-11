Kesälahden Konesavotta nuoremman polven käsiin – puunkorjuuta takana jo yli 30 vuotta

Yrittäjyys siirtyi Kesälahden Konesavotassa uudelle sukupolvelle, etualalla oleville sisaruksille Jukka ja Sonja Päiviselle. Ensikosketus yrittäjäelämään ja metsäalan töihin on tullut lapsuudessa, kun yrittäjä-isä Reijon matkassa on oltu työmailla mukana. Yrityksen konehalli sijaitsee Kesälahdella Palokankaantiellä. Vuonna 1992 rakennettu halli on ollut täysin Konesavotan käytössä vuodesta 2010 lähtien. -Tekemisen henki on ollut se, että tietyt perushuollot tehdään itse, mutta suuremmat toimen on ulkoistettu muille ammattilaisille, Päiviset kertovat.