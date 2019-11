Video-opetusta metsänomistajille – metsänhoidon ABC -videoita on julkaistu jo yli 50

0

Metsänhoidon ABC -opetusvideoiden sarja on karttunut uusilla videoilla, jotka kertovat esimerkiksi taimikonhoidosta, metsän kehityksestä, verotuksesta ja kuolinpesistä sekä metsäluonnon monimuotoisuudesta ja sen lisäämisestä.

Käytännönläheisiä opetusvideoita tuottavat yhteistyössä Suomen metsäkeskus, metsänhoitoyhdistykset sekä Stora Enso, Metsä Group ja UPM.

Metsänhoidon ABC -opetusvideoiden avulla metsänomistajat voivat tutustua metsätalouden perusasioihin. Videosarjassa on nyt julkaistu yhdeksän uutta videota, joita voi katsoa videopalvelu Youtubesta.

Metsänhoidon ABC -opetusvideoita on tähän mennessä tuotettu yli 50. Videot sopivat omatoimisille metsänomistajalle koulutusmateriaaliksi ja myös kaikille metsäalasta kiinnostuneille. Videoilla metsäalan ammattilaiset kertovat metsien hoidosta ja käytöstä sekä metsien suojelusta ja luontoarvojen huomioimisesta metsäalalla. Metsänomistajien lisäksi videoita ovat hyödyntäneet myös oppilaitokset ja koulut.

– Videoilla esiintyvät organisaatioidemme parhaat asiantuntijat, joten tietomäärä Metsänhoidon ABC -kanavalla on valtava, sanoo metsänhoitoyhdistysten edustaja, metsäasiantuntija Annamari Rajoo.

Suosituin Metsänhoidon ABC -video opastaa raivaussahan käyttöön ja sitä on katsottu yli 90 000 kertaa. Myös ensiharvennus, raivaussahan huolto ja energiapuun korjuu ovat kiinnostaneet yli 40 000 katsojaa. Metsäkeskus, metsänhoitoyhdistykset ja kolme suurinta metsäyhtiötä ovat tehneet opetusvideoita yhteistyössä jo 10 vuotta.

– Moni alkuaikoina tehty video on yhä ajankohtainen ja tärkeä, sisältö on kestänyt ajan hammasta, sanoo markkinointipäällikkö Juha Hanni Stora Ensosta.

– Yhdistämällä voimat on saatu tehtyä runsaasti metsänomistajille hyödyllistä materiaalia. Videoiden avulla metsäasioihin voi tutustua niin aloittelija kuin kokeneempikin tekijä, kertoo markkinoinnin asiantuntija Katri Viitanen Metsä Groupista.

Videoiden perusajatuksena on ollut koko ajan vastata kysymyksiin: mitä, miksi, milloin, mitä hyötyä metsänomistajalle ja mitä hyötyä metsälle.

– Videot tarjoavat kohtuullisen lyhyessä muodossa keskeisimmät asiat, jonka jälkeen metsänomistaja tietää, mihin kiinnittää huomiota päätöksenteossaan. Ilman päätöstä ei metsässä tapahdu mitään, sanoo metsänomistajien palvelupäällikkö Veikko Iittainen Metsäkeskuksesta.

Metsänhoidon ABC -opetusvideot https://www.youtube.com/user/MetsanhoidonABC