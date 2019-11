Yksi Mhy Etelä-Savon kiinteistövälittäjistä, Savonlinnan seudulla toimiva Petra Huupponen on saanut kiertää ahkerasti arvioimassa ja merkitsemässä myyntiin tulevia metsätiloja. - Voi sanoa, että nyt on myyjän markkinat. Kysyntä on hyvää, sanoo Huupponen.