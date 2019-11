Esitys: veroprosentit Kiteellä samat ensi vuonnakin

0

Kiteen kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että veroprosentti pidettäisiin nykyisellään 21 prosentissa myös ensi vuonna.

Kaupunginjohtajan sijaisena Eija Hämäläinen kertoo, että aiemmin tehty talouden saneeraus näkyy yhä, eikä lukujen puitteissa ole vielä painetta verojen korottamiseen.

– Talous on tasapainossa ja veroprosentin pitäminen nykyisellään on strategian mukaista. Toimintakatteen kasvua arvioidaan tulevan enintään 1,8 prosenttia.

Vuoden 2018 tilinpäätöksessä tilitysten mukaisesti kunnallisverontuotoksi kirjattiin noin 27,1 miljoonaa euroa.

Vuoden 2019 kunnallisveron tuotoksi tällä hetkellä arvioidaan noin 28,5 miljoonaa euroa

Kaupunginvaltuuston pari vuotta sitten hyväksymän kaupunkistrategian vastuullisen taloudenhoidon tavoitteen mukaan Kiteen kaupungin tuloveroprosentti ei saa ylittää maakunnantuloveroprosenttien keskiarvoa vuoden 2021 lopussa.

Pohjois-Karjalan kuntien tuloveroprosenttien keskiarvo vuonna 2019 on 20,76 prosenttia.

Hämäläinen toteaa, että paljon esillä olleen Stora Enson sahan lakkauttaminen ei vielä ensi vuonna juurikaan näy kaupungin taloudessa.

Mahdolliset vaikutukset tulevat kuntatalouteen viiveellä.

– Ensi vuoden aikana kyllä nähdään mihin suuntaan kehitys alkaa menemään.

Kokouksessa Sanna Halttunen (kok.) esitti, että veroprosenttia laskettaisiin 0,25 prosentilla. Esitys kuitenkin raukesi kannattamattomana.

Kaupunginhallitus esittää myös kiinteistöveroprosenttien pitämistä ennallaan. Vuonna 2020 yleinen kiinteistöveroprosentti olisi 0,95 prosenttia.

Vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti olisi 0,55 prosenttia. Muiden asuntojen kiinteistöveroprosentti olisi 1,10 prosenttia ja yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00 prosenttia.

Vuonna 2018 Kiteen kaupungin kiinteistöveron tuotto oli reilut 2,8 miljoonaa euroa. Vuoden 2019 lopullisessa talousarviossa kiinteistöveron tuotoksi arvioidaan 2,845 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallitus päätti laittaa aiemmin syksyllä haussa olleen talousjohtajan viran uudelleen hakuun. Hakuaika virkaan päättyy 17.11. kello 12.

Edelliseen määräaikaan, syyskuun alkupuolelle mennessä virkaan haki kuusi henkilöä ja heistä haastatteluun kutsuttiin neljä.

Haastattelut pidettiin lokakuun alkupuolella.

– Aiemmin virkaa hakeneet ovat mukana edelleen, Hämäläinen kertoo.

Hallintopäällikön virka täytettiin kokouksessa suoritetun virkavaalin kautta. Virkaan valittiin oikeustieteiden maisteri Teppo Koskinen Imatralta.

Hallintopäällikön on määrä aloittaa työt tämän vuoden puolella, todennäköisesti jo heti päätöksen saatua lainvoiman.

Kitee lähtee kaupunginhallituksen päätöksellä Kasvu Open sparrausohjelmaan valtakunnalliseksi Taimikumppaniksi ensi vuonna, sekä mukaan Kasvu Openin valtakunnalliseen Savo-Karjalan Kasvu polkuun.

Tarvittava 30 000 euron määräraha katetaan elinvoima- ja omistajaohjausjaoston kehittämismäärärahasta.

Kaupunginhallitus päätti myös valtuuttaa elinkeinopäällikön allekirjoittamaan yritystoiminnan edistämistä koskevat sopimukset ja annettavat sitoumukset, joiden euromääräinen vaikutus on enintään 5000 euroa.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että elinkeinopäällikön hankintaraja on 5 000 euroa