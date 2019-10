Metsään kannattaa sijoittaa ja sijoittua

0

Maaseudun asuinkiinteistöjen hintakehitys on viime vuosina ollut myyjien kannalta masentava, mutta metsätilojen osalta tilanne on toinen. Metsätilat tekevät kauppansa ja yleensä hyvällä hinnalla.

Markkinoilla on monenlaisia ostajia aina polttopuumetsän etsijöistä institutionaalisiin sijoittajiin.

Sijoituksena metsä on mielenkiintoinen. Maksimaalista taloudellista tuottoa etsivä löytää ehkä parempiakin kohteita rahoilleen, mutta toisaalta metsä antaa paljon muutakin kuin puukauppatuloa.

Viime vuosina on tuotu esille metsän terveysvaikutukset, joista on saatu jopa tutkimustietoa. Suuri osa metsätilallisista hoitaa mieltään, kuntoaan ja sitä kautta terveyttään metsän hoitotöitä tehden. Taimikon raivaus ja polttopuusavotta tekevät hyvää paitsi metsälle, myös sen omistajalle. Yksityismetsänomistajille oma työ takaa myös parhaan taloudellisen tuoton.

Edelleen liian vähälle huomiolle on jätetty keruutuotteiden, kuten marjojen ja sienien mahdollisuudet. Tällä saralla suomalaisilla olisi vielä paljon jalostettavaa ainakin taloudellisen hyödyntämisen näkökulmasta katsoen.

Metsästys on oma lukunsa, joka suomalaisille on tärkeä ja ominainen kulttuurinen metsän ulottuvuus. Mahdollisesti tämänkin osalta voitaisiin tehdä bisnestä vaikka matkailuun liittyen, mutta toistaiseksi sen merkitys on jäänyt vähäiseksi.

Jos ei ole ylimääräistä rahaa sijoittaa metsään, niin metsään kannattaa kuitenkin sijoittua. Luonnossa liikkuminen tekee hyvää, oli metsän maapohja oma tai vieras. Jokamiehen oikeuksilla se on mahdollista kenelle tahansa.