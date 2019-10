Hyvä ja turvallinen olo ikääntyville – Pohjois-Karjalan Pelastuslaitos tukee iäkkäiden kotona-asumista paloturvallisuusvalvontakäynneillä

0

Pohjois-Karjalan Pelastuslaitos kehittää pelastustoimen ja ensihoidon palveluja vastaamaan muuttuvaa palvelutarvetta ja väestön ikääntymistä. Pelastuslaitoksen tuottama ensihoito on palkittu tänä vuonna jo kaksi kertaa ensihoidon kehittämisestä ja kotiin vietävistä palveluistaan kuten saattohoitoprotokollan käyttöönotosta.

Lisäksi pelastuslaitos siirtää onnettomuuksien ehkäisyn painopistettä entistä enemmän ikääntyvään väestöön.

– Vaikka ikä on pelkkiä numeroita, iän myötä tapaturmien ja tulipalon riskit kasvavat. Tapaturmat ja palokuolemat tapahtuvat usein kotona ja siksi kodin turvallisuusasioilla on suuri merkitys asukkaan turvallisuuden kannalta, pelastusjohtaja Markus Viitaniemi tuumaa.

Pelastuslaitoksen kohdennetuilla valvontakäynneillä tavoitellaan kotitalouksia, joiden asukkaat ovat yli 75-vuotiaita. Näillä valvontakäynneillä kyse on aiemman palotarkastuksen sijaan kokonaisvaltaisesta kodin turvallisuuden kartoituksesta yhdessä asukkaan kanssa, pelastuslaitos panostaa siis asukkaan konkreettiseen auttamiseen.

Pelastuslaitos on vaihtanut palohälyttimen paristoja ja auttanut asukkaita arjen askareissa. Pienilläkin teoilla on vaikutusta asukkaan henkilö- ja paloturvallisuuteen ja arjen sujumiseen. Vuosien 2018-2019 aikana tavoitteena on käydä noin 3000:ssa kotitaloudessa.

Pieni teko, mutta hyvä ja turvallinen mieli

Valvontakäyntien yhteydessä yli 75-vuotiaiden asukkaiden kotitalouksissa pelastuslaitos on:

– vaihtanut paristoja yli 300 kpl (pelastuslaitoksen tai asukkaan)

– asentanut palovaroittimia yli 200 kpl (pelastuslaitoksen tai asukkaan)

– tehnyt ilmoituksia iäkkään henkilön palvelutarpeesta

– siirtänyt useita palovaroittimia parempaan paikkaan tai kiinnittänyt varoittimet paremmin

– asentanut useita häkävaroittimia tai neuvonut oikean asennuspaikan

– kiinnittänyt varatietikkaan asukkaan kanssa

– tehnyt häkäreikiä savupeltiin

– asentanut sammutuspeitteitä

– raivannut lieden ja tulisijan ympäristön (paloturvallisuus)

– luonut ja harjannut lunta

– hiekoittanut pihan

– kiinnittänyt postilaatikon

– hakenut polttopuita

– kiinnittänyt apuvälineitä (esim. tartuntakahva)

Pelastuslaitos on osa Siun sotea, mikä antaa myös mahdollisuuden kehittää uusia tapoja tehdä yhteistoimintaa esimerkiksi pelastuslaitoksen ja kotihoidon kesken.

– Jatkossa panostamme yhteistyöhön ja pyrimme etsimään uusia keinoja erilaisten kohderyhmien tunnistamiseksi ja auttamiseksi, riskienhallintapäällikkö Tommi Mukkala kertoo.

– Tiivistyvän yhteistyön avulla tuemme erityisesti ikäihmisten turvallista kotona asumista. Ikäihmisten turvallisuus on meille tärkeä asia, ja haluamme omalta osaltamme olla tukemassa arvokasta ikääntymistä omassa kodissa ja turvallisissa olosuhteissa, pelastusjohtaja summaa.