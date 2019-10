Perintörahoilla saatu paljon hyvinvointia

0

Sisarukset Sirkka ja Siiri Konttinen jättivät perintönä varoja, jotka Suomen valtion kautta siirtyivät Savonrannan kunnalle ja sittemmin Savonlinnan kaupungille.

Kunnan kukkaron nyörit olivat melko tiukalla, joten perintövaroja käytettiin niukasti.

Alun perin 240 000 euron potti on nyt kuitenkin pian käytetty ja niillä on saatu paljon aikaiseksi Savonrannalla.

Savonlinnan kaupunginhallitus perusti keväällä 2017 työryhmän valmistelemaan perintövarojen käyttöä. Varojen käytön ehtona oli, että ne on käytettävä vanhusten kuntouttavaan toimintaan sekä lasten ja nuorten liikunnan edistämiseen.

Tämän vuoden alussa varoja oli jäljellä noin 125 000 euroa. Kokonaisvaraus tälle vuodelle on 50 000 euroa sekä lisäksi 20 000 euroa investointeihin.

Työryhmä esitti, että vuonna 2019 varoja käytetään lasten ja nuorten liikuntaretkiin ja tapahtumiin, vanhusväestön jalkahoitoihin ja muihin hyvinvointipalveluihin sekä kuntosalivuoroihin ja ryhmäliikuntaan, Päivärinteen ja Koivulan virkistystoimintaan, kesätapahtumaan ja muihin tapahtumiin, retkiin ja pieniin hankintoihin.

Kaupunginhallitus jätti esityksen käsittelemättä vuoden 2018 viimeisessä kokouksessaan, koska Markku Aron konsertin järjestämisestä kaikille avoimena tapahtumana oli tehty kantelu.

Työryhmän mielestä konserttien ja muiden vastaavien kulttuuripalvelujen järjestäminen on myös kuntouttavaa toimintaa vanhuksille. Kaupungin lakimies teki kanteluun päätöksen, jossa se totesi, että yhtyy työryhmän selvitykseen, mutta toteaa, että tapahtuma ei osittain täytä käyttötarkoitusta.

Työryhmä on joutunut ottamaan myös syyniin hyvinvointipalvelujen käyttäjien iän. Missä loppuu lapsuus ja mistä alkaa vanhuus?

Työryhmä on rajannut perintövarojen käyttöä siten, että ne on tarkoitettu alle 28-vuotiaiden lasten ja nuorten liikunnan edistämiseen sekä yli 75-vuotiaiden kuntouttavaan toimintaan.

Työryhmä joutui pyytämään kaupunginhallitukselta ohjeistusta siihen, että pitääkö hyvinvointipalveluja käyttävien ikä tarkistaa jokaisen tapahtuman yhteydessä, ja hyväksyykö kaupunginhallitus henkilöllisyyden tunnistamisen ajokortista vai tarvitaanko kuvallinen henkilökortti tai voimassa oleva passi?

– Mielestäni iän tarkistaminen kulttuuritapahtumien yhteydessä ei ole tarkoituksenmukaista. Onhan kulttuuritapahtumista saatu henkinen hyvä ennaltaehkäisevää, toteaa vanhuksia laulattava ja virkistystoimintaa järjestävä Maija Vartiainen.

Perintövaroilla on saatu paljon hyvää aikaan. Maija Vartiainen ja Heli Sairanen ovat käyneet vetämässä syksyn 2019 aikana virkistys- ja laulutuokioita vanhainkoti Päivärinteellä ja Koivulassa.

Yli 75-vuotiaille on jaettu hyvinvointiseteleitä jalkahoitoja ja muita hyvinvointipalveluja varten paikallisilta palveluntuottajilta sekä ohjattua ryhmäliikuntaa.

Rönkönvaara-Lapinlahti Kyläyhdistyksen virikekerho on tehnyt viime joulun alla retken Liperiin ja tämän vuoden keväällä retken Heinävedelle. Molemmilla retkillä nautittiin maittava yhteinen ateria noutopöydästä sekä tehtiin tarvittavat ostokset.

Myönnettyjä varoja on vielä jäljellä tulevan joulun alla tehtävään retkeen. Lisäksi kyläyhdistys on saanut varoja kylän vanhusten pikkujoulun järjestämiseen.

Savonrannan Kädentaitajat ry pitää ”mummokahvilaa” noin kerran viikossa.

Kahvilaan vanhukset kokoontuvat askartelemaan ja seurustelemaan, minkä katsotaan täyttävän kuntouttavan toiminnan periaatteen, koska kyse on henkisestä vireydestä ja sen ylläpidosta.

Savonrannan varhaiskasvatuksen ja koulun järjestämään liikunnalliseen retkeen Tanhuvaaran Urheiluopistolle sekä Savonrannan Lions Club ry:n järjestämään Lasten liikunnalliseen tonttuleiriin on myönnetty varoja.

Leijonat ovat järjestäneet jo 15 vuotta lasten kesäleirin ja tonttuleirin 6-12-vuotiaille savonrantalaisille lapsille. Nyt yhdistys sai ensimmäisen kerran varoja leirin järjestämiseen.

Edellä lueteltujen lisäksi varoja voidaan myöntää erilaisiin taide- ja kulttuuritapahtumiin, kuten Savonrannan leijonien järjestämään yleisölle maksuttomaan isänpäiväkonserttiin, jonka esiintyjäksi tulee The Voice of Finlandista tuttu duo Martti Orre & Jaana Kokko.

Luvassa on myös äitienpäiväkonsertti toukokuussa 2020, jossa esiintyy kesän 2019 Savonranta-päivästä tuttu yhtye Laulava sydän.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt perintövarojen käyttökohteeksi myös avantouintipaikan järjestämisen Savonrannan vierasvenesatamaan veneilykauden ulkopuolella.

Perintövaroista maksetaan yli 75-vuotiaiden ja alle 28-vuotiaiden uintipaikan ja saunan käyttö. Muilta peritään korvausta saunan käytöstä.

Avantouintipaikkaa ei järjestetä kaupungin toimintana, vaan varoja myönnetään rekisteröidylle yhdistykselle, joka vastaa uintipaikan rakentamisesta, ylläpidosta ja turvallisuudesta. Vapaa-aikatoimella ei ole Savonrannalla tarvittavaa henkilöstöä kyseisen toiminnan ylläpitämiseen.

Myös kuntopolku ”Mummonpolku” on saanut varoja investoinneista.

Kuntopolku tulee Savonrannan Yhtenäiskoululta polttoaineen jakelupisteen risteyksen väliselle metsäkaistaleelle ja sen kokonaispituus on 800 metriä.

Polku on kevyenliikenteen väylään verrattuna halvempi perustaa eikä se tarvitse talvikunnossapitoa. Polku ohjaa myös lenkkeilijät pois seututieltä, jossa vaarana ovat tukki- ja betonirekat. Polkua on toivottu kyseiselle paikalle jo pitkään, koska useista neuvotteluista huolimatta tieosuudelle ei ole saatu kevyenliikenteen väylää.

Työryhmän jäsen Ritva Wahl toivoo, että Tapahtumatalo Sampolaan saadaan inva-wc.

– Bingo olisi monelle vanhukselle virkistävää toimintaa, mutta he eivät voi osallistua, koska eivät pääse vessaan. Haluaisin, että perintörahoja voidaan ainakin osittain käyttää uuden käytännöllisen inva-wc:n rakentamiseen, toivoo Ritva Wahl.

”Perintövaroja ei pidä käyttää seiniin”

Savonrantalainen Seppo Sorri kantaa huolta siitä, että perintövaroja käytetään muuhun kuin testamentissa mainittuun tarkoitukseen.

Hän teki kantelun Markku Aron konsertista, joka järjestettiin kaikille avoimena ilmaisena tapahtumana.

Sorri teki oikaisuvaatimuksen myös kaupunginhallituksen tekemään päätökseen, jossa perintövaroja kohdennettiin Savonrannan Kädentaitajien ”Mummokahvilaan” sekä avantouintipaikan rakentamiseen vierasvenesatamaan.

– Olen sitä mieltä, että rahaa ei saa laittaa seiniin, vaan varat on käytettävä ehtojen mukaisesti savonrantalaisten nuorten liikunnalliseen toimintaan ja vanhusten kuntouttavaan toimintaan, erityisesti lihaskuntoa ylläpitävään toimintaan, sanoo Seppo Sorri.

Ilman Sorrin puuttumista varojen jakoon, ne olisivat hänen mielestään menneet kokonaisuudessaan urheilukentän kunnostukseen.

– Varoja on käytetty senioripuistoon. Nyt on esitetty inva-wc:n rakentamista Tapahtumatalo Sampolaan. Kädentaitajien ”Mummokahvilaan” liikuntaesteiset eivät pääse jyrkkien portaiden takia. Näen, että ”Mummokahvilalle” myönnetty raha on piilotukea Kädentaitajille, kritisoi Sorri.

Sorri on lisäksi sitä mieltä, että perintövaroista nauttivien ikää ei pitäisi rajata jyrkästi. Ikäkysymystä pitäisi hänen mielestä katsoa tapauskohtaisesti.

– Ymmärrän, että hyvinvointiseteleissä ikäraja on 75 vuotta, koska muuten jaettavien seteleiden määrä kasvaisi kohtuuttomaksi. Muissa toiminnoissa ikäraja voisi olla 65 vuotta. Esimerkiksi vapaa kuntosalikortti kaikille 65 vuotta täyttäneille olisi paikallaan, koska lihaskunnon ylläpito on vanhuksille erittäin tärkeää ennalta ehkäisevää toimintaa, huomauttaa Sorri.

Savonlinnan kaupunginhallitus hylkäsi maanantaina avantouintipaikkaan ja Savonrannan Kädentaitajien toimintaan liittyvät oikaisuvaatimukset.

Päätökseksi tulleessa selotusosiossa todetaan, että avantouintipaikan osalta kaupunginhallitus ei hyväksynyt työryhmän esitystä. Kaupunginhallitus päätti, että rekisteröidylle yhteisölle voidaan myöntää avustus sillä edellytyksellä, että rekisteröity yhteisö vastaa rakentamisesta, ylläpidosta ja turvallisuudesta.

Kaupungihallitus tulee käsittelemään erikseen mahdollisen avustushakemuksen ja tekemään siitä erillisen päätöksen, mikäli sellainen tullaan esittämään. Tältä osin kyse ei ollut lopullisesta päätöksestä.

”Mummokahvilaa” koskevien vaatimusten osalta todettiin, että kuntouttava toiminta käsittää muutakin kuin fyysisiä kuntoutuspalveluita.

Toiminnan katsotaan täyttävän kuntouttavan toiminnan periaatteen, koska kyse on henkisestä vireydestä ja sen yllä pidosta. Kaupunginhallitus totesi, että Savonrannan kädentaitajien tulee toiminnassaan noudattaa työryhmän asettamia reunaehtoja.