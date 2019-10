Savonlinnan kaupunki tiedottaa, että Savonrannan vesijohtoverkoston vuoto on löytynyt. Vuoto on talojohdossa. Vuotokohta on eristetty verkostosta sulkemalla taloventtiili. Vedenpumppaus verkostoon on alkanut normalisoitua eikä vedenkäyttöä tarvitse enää rajoittaa. Savonlinnan Vesi kiittää Savonrannan jakelualueen kuluttajia ja kaikkia vihjeitä antaneita kuntalaisia yhteistyöstä.