Kalatalous uudelle tasolle

0

Itäsuomalaiset ovat mestareita kätkemään aarteensa, puhumattakaan rikkauksiensa hyödyntämisestä, mikä yleensä jätetään tekemättä. Sanotaan, että Saimaa on tarkasti varjeltu salaisuus, jonka arvoa ei ymmärretä.

Matkailun saralla on vielä paljon tehtävää, mutta sitäkin laajamittaisemmin hyödyntämättä on järvikala, jolla ravintona on kaikki edut puolellaan.

Puruveden seudun puhtaista vesistä nostetun kalan syönti on ekoteko, joka hyödyttää sekä järviluontoa, että kalaa ravintonaan käyttävän kuluttajan terveyttä. Sisävesikala on meille laadukasta lähiruokaa, joka ei kasvata hiilijalanjälkeä. Luonnollisesti sen käyttö työllistää oman alueen ihmisiä ja jättää eurot omalle kulmakunnalle.

Kiteen kaupungin elinkeinotoimessa satsataan luonnontuotteiden, kuten järvikalan tuotannon ja jalostamisen edellytysten parantamiseen. Kaupunki ei ole elinkeinotoimen kehittämisessä toimija, vaan mahdollistaja, joka luo edellytyksiä yritysten toiminnalle.

Luonnontuotteisiin liittyvän liiketoiminnan vauhdittajana Kitee vetää oikeasta narusta. Omien, uusiutuvien luonnonvarojen käyttö on järkevää ja vastaa kestävän kehityksen vaateisiin.

Puruveden seudulla sisävesikalaan liittyvä talous on keskittynyt pääasiassa muikun pyyntiin, mikä olosuhteisiin nähden tuntuu kovin yksipuoliselta luonnonvarojen hyödyntämiseltä.

Kiteen kalatalouspäivässä kuultiin toimijoita, jotka ovat ottaneet uutta teknologiaa käyttöön hyödyntääkseen kalalajeja laajemmin. Kun kuluttajille on jo vuosikymmenten ajan kelvannut purkkitonnikala ja ulkolaisesta kalasta tehdyt kalapuikot, on uskottavaa, että vastaavat tuotteet tekevät kauppansa myös kotimaisesta kalasta valmistettuna.

Järvikalan jalosteet ovat laajassa mittakaavassa puuttuneet ruokakauppojen hyllyiltä, mutta tilanne toivottavasti korjaantuu pian.