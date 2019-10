Enonkoski hyväksyi Pohjois-Savon suunnan – Sosterin ehdotusta ei kyseenalaistettu. Valtuuston päätös yksimielinen.

0

Enonkoski valtuuttaa Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosterin jatkamaan valmistelua erikoissairaanhoidon järjestämiseksi

Pohjois-Savon Sairaanhoitoiirin kanssa huomioiden tuleva sote-uudistus. Valmistelun suunnasta kannanottoa on pyytänyt Sosteri, jolle vastaus näin annetaan.

Kunnanvaltuusto hyväksyi hallituksen esityksen ilman soraääniä. Ainoan puheenvuoron esitykseen liittyen käytti Marja Laitinen (sd.), joka totesi mahdollisesti toteutuvan järjestelyn tukevan perusterveydenhuollon palveluja Enonkoskella.

Kunnanjohtaja Minna Laurio painotti, että nyt päätetään ainoastaan valmistelun suunnasta ja esiselvitys koskee vain erikoissairaanhoitoa.

Perusterveydenhoito ja sosiaalipalvelut eivät tähän pakettiin kuulu. Viime mainitut palvelut on pidettävä kunnossa, että erikoissairaanhoidon palvelujen tarve jäisi mahdollisimman pieneksi.

Enonkosken kunnanvaltuuston päätöksessä todetaan, että erikoissairaanhoidon päivystys ja riittävä päiväaikainen toiminta tulee turvata hallitusohjelman mukaisilla erillispäätöksillä kuten keskittämisasetuksella ja siihen liittyvillä toimenpiteillä.

Valtuuston päätöksessä todetaan, että Pohjois-Savon suunta on Enonkosken kunnan tahtotila palvelujen julkiseksi järjestämiseksi ja myöhemmin myös mahdollista maakuntasotea valmisteltaessa.

Kunnanvaltuusto velvoittaa Itä-Savon sairaanhoitopiiriä huolehtimaan myös sosiaalitoimen ja perusterveydenhuollon palvelujen turvaamisen ja kehittämisen tulevan erikoissairaanhoidon järjestämisen valmistelussa.

Valtuuston päätösesitystä valmistellut kunnanjohtaja Minna Laurio kertoi esityksensä taustoista, joiden mukaan Itä-Savon sairaanhoitopiiri on lajissaan maan pienin, ja se tarvitsee kumppania palvelujen turvaamiseksi.

Väestön ikääntyminen ja väheneminen vahvistavat kumppanuuden tarvetta.

Mikäli selvitys Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kanssa etenisi toteutuksen tasolle, olisi tuloksena maan viidenneksi suurin sairaanhoitopiiri.

– Mahdolliseen toteutumiseen liittyy hyötyjä ja riskejä. Toteutuksen tasolla yhdistyminen voisi olla aikaisintaan vuonna 2022, Laurio sanoi.

Valtuusto myönsi kunnan kuluvan vuoden talousarvioon 135 000 lisämäärärahan terveystoimen vastuualueelle.

Osavuositoteutuman perusteella terveystoimi tulee ylittämään talousarvion, koska palvelujen tarve on ollut oletettua laajempaa perusterveydenhuollossa, psykiatrian alalla, päivystyksessä sekä leikkauksissa.

Vastaavasti sosiaalitoimen asumispalveluissa käyttö on vähentynyt ja ennusteen mukaan alitus tulee olemaan noin 200 000 euroa. Talousarviossa rahaa ei kuitenkaan voida siirtää osa-alueelta toiselle, joten terveystoimelle jouduttiin myöntämään lisämääräraha, vaikka sosiaalipalveluissa todennäköisesti syntyy säästöä.

Enonkosken kunnanvaltuusto myönsi Sanna Ikoselle eron sivistyslautakunnan varapuheenjohtajan tehtävästä. Jäljellä olevaksi toimikaudeksi tehtävään valittiin Päivi Tistelgren.