Etelä-Savon rahaston Rantasalmi-palkinto Punkaharjun Puutaito Oy:lle – perusteena taidokas jatkojalostus ja vastuullinen valmistus

0

Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Savon rahaston Rantasalmi-palkinto on myönnetty tänä vuonna Punkaharjun Puutaito Oy:lle puun taidokkaasta taivutuksesta ja vastuullisesta valmistamisesta.

Talousneuvos Osmo Ruotsalaisen aloitteesta syntynyt, valtakunnallinen puualan maineteosta jaettava palkinto on arvoltaan 20 000 euroa. Palkintoa ei voi erikseen hakea.

Palkinto luovutettiin Puutaidolle tiistaina 15. lokakuuta ympäristöministeriön, Etelä-Savon maakuntaliiton, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Metsäkeskuksen yhdessä järjestämän puurakentamisen seminaarissa.

Juhani Tirrosen vuonna 1989 perustama Punkaharjun Puutaito Oy ryhtyi aluksi valmistamaan vanerista rullanpäätulppia, sekä erikoismitoitettuja kuorma- ja arkkilavoja teollisuuden käyttöön.

Perheyhtiö onnistui 90-luvun lamavuosista huolimatta investoimaan ja kasvattamaan toimintaansa.

– Juhani Tirrosen aikaansaama vahva ja luottamusta herättävä ilmapiiri niin asiakkaiden kuin henkilökunnankin kesken kantoivat yrityksen lamavuosien läpi, rahaston asiamies Päivikki Eskelinen-Rönkä toteaa tiedotteessaan.

Perheyrityksessä toteutettiin sukupolvenvaihdos vuonna 2002, jolloin Janne ja Tero Tirronen siirtyivät yhtiön johtoon. Heidän aikanaan yritys on kasvanut noin viisikymmentä henkilöä työllistäväksi teollisuuslaitokseksi, jonka tuotevalikoimaa on kasvatettu innovatiivisesti.

Prosessiteollisuuden tarvitsemien pakkaustarvikkeiden lisäksi yhtiö valmistaa nykyisin taloteollisuuteen seinä-, välipohja- ja kattoelementtejä. Repertuaariin kuuluu myös tuotepäällikkönä toimivan puuseppä Tero Tirrosen kehittämä Punkaliven tuotteet – julkisiin tiloista olohuoneisiin olohuoneisiin soveltuvat erilaiset huonekalut ja sisustusratkaisut.

Punkaliven tuotteita on nähty niin kotimaisissa kuin kansainvälisissäkin tapahtumissa. Yksi tuoreimmista esimerkeistä on Tero Tirrosen ideoima mitalitarjotin hiihdon MM-kisojen palkinnonjakotilaisuuksissa Seefelfdissä 2019.

Ekologinen ja ekonominen lähestymistapa on ollut yksi Puutaidon pääperiaate koko sen kolmikymmenvuotisen toiminnan ajan.

Tuotannossa pyritään aktiivisesti mahdollisimman pieneen materiaalihukkaan ja puuhake hyödynnetään lämpöenergiana.

– Perheyhtiön jatkuva kehittyminen ja kehittäminen sekä asiakastarpeiden kuunteleminen ovat olleet sen vahvuus, samoin yrityksen sijainti Etelä-Savossa Punkaharjulla ja Kerimäellä, Eskelinen-Rönkä sanoo.

Eskelinen-Rönkä jatkaa, että metsien ja järvien ympäröimä seutu on edesauttanut asiakkaiden investointihalukkuutta seudulle.

– Samalla se on inspiroinut yhtiötä luomaan vahvan siteen ja verkostoitumaan partnereiden kanssa pitkäaikaisiin kumppanuuksiin ja myös kasvamaan heidän mukanaan.

Hukkaan ei mene Tirrosen mukaan yhtään materiaalia.

Punkaharjun Puutaidon toimitusjohtaja Janne Tirronen kertoo, että tunnustuksesta ollaan yrityksessä hyvillään.

Janne Tirronen arvioi, että sen saamisen ovat vaikuttaneet pitkän historian lisäksi viimeisimmät aluevaltaukset, eli taloteollisuuden tarpeisiin soveltuvien elementtien laajamittainen valmistaminen. Yritys on esimerkiksi ollut mukana rakentamassa ainutlaatuista Wood City puukorttelia, joka sijoittuu merkittävälle paikalle Helsingin Jätkäsaaren sisääntulonäkymään.

– Puurakentaminen on yhä hyvässä nosteessa. Tämä tunnustus yhdistettynä viime aikaisiin projekteihimme lisää entisestään puurakentamisen mainetta, Janne Tirronen sanoo.

Materiaalien käyttöön liittyen Janne Tirronen toteaa, että tuotteet on suunniteltu alusta lähtien paikallisen raaka-aineen ja muun tuotannon jatkeeksi.

Jatkojalostajan ja innovaattorin rooli vuosien mittaan vahvistunut.

– Tehtaatkin ovat profiloituneet enemmän raaka-ainevalmistajiksi ja osaltaan kannustaneetkin keksimään raaka-aineelle uutta käyttöä.

Raaka-aineen käyttö yrityksessä on todellakin viety pitkälle. Hukkaan ei mene Tirrosen mukaan yhtään materiaalia.

– Se energiajae, mikä jää omasta käytöstä yli, myydään lähialueelle muille toimijoille.

Tällä hetkellä Puutaidon tuotantolinjat- ja kyky on hiottu Tirrosen mukaan hyvään iskuun. Isompia uusia aluevaltauksia ei ole lähitulevaisuuteen kaavailtu, toiminnan painopiste on enemmänkin tilauskannan vahvistamisessa.

– Tuotantokyky on tällä hetkellä sen verran hyvä, että todennäköisemmin seuraavat panostuksemme tulevat olemaan myynti- ja suunnittelupuolelle, Janne Tirronen arvioi.