Anna-Mari Syrjäläinen on alkujaan kotoisin Ristiinasta, mutta on jo pidempään asunut seudulla. Tällä hetkellä hän asuu perheineen Kulennoisissa. Metsä on tuttu ympäristö liikunta- ja luontoharrastusten kautta. – Meillä on myös suomenpystykorva, jonka kanssa harjoitellaan, käydään kokeissa ja ahkerasti metsällä. Punkaharjun Metsäpalvelun toimipisteellä järjestetään tiistaina Syrjäläisen tervetuliaiskahvit.