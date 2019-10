Metsien jatkuvan kasvatuksen suhde vesistöihin esillä Kerimäellä

0

Freshabit LIfe IP – ja Operandum EU -hankkeet pyrkivät kohentamaan Puruveden tilaa luontopohjaisilla ratkaisuilla. Yhtenä mahdollisuutena on väläytelty jatkuvapeitteisen metsänhoidon etuja vesiensuojelun kannalta.

Metsien jatkuvan kasvatuksen ympäristövaikutukset ja suhde vesistöjen tilaan on esillä keskiviikkona 9.10. Kerimäellä, missä hankkeet järjestävät yleisen ja avoimen keskustelutilaisuuden Vehkajärven ja Kuonanjärven alueen vesiensuojelun mahdollisuuksista.

Kerimäki-talolla klo 16 kahvitarjoilulla alkavan tilaisuuden tavoitteita esittelevät aluksi Eija Pouta Lukesta ja Reijo Jantunen Pro Puruvesi ry:stä.

Ilmatieteen laitoksen, Suomen metsäkeskuksen ja Etelä-Savon ely-keskuksen edustajat kertovat ajankohtaisia kuulumisia Vehkajärven ja Kuonanjärven alueilla tehdyistä toimenpiteistä.

Jatkuvapeitteistä metsänhoitoa ja sen ympäristövaikutuksia esittelee aiheeseen perehtynyt Luken tutkija Markku Saarinen.

Vesiensuojelutoimenpiteistä ja jatkuvan kasvatuksen mahdollisuuksista Vehkajärven ja Kuonanjärven valuma-alueilla kertovat Seppo Ollikainen ja Antti Leinonen Suomen metsäkeskuksesta.

Lopuksi esityksiä ja vaihtoehtoja päästään kommentoimaan ryhmissä.

Vesiensuojelun tarve on realisoitunut jälleen tänä kesänä Puruveden Savonlahdessa, mihin Vehka- ja Kuonanjärven valuma-alueen vedet lopulta päätyvät. Savonlahdella kärsittiin loppukesällä ennätyksellisen suuresta sinileväesiintymästä.

Vehkajärven ja Kuonanjärven alueen vesiensuojelun mahdollisuudet -keskustelutilaisuus ke 9.10. klo 16.30-18.30 Kerimäki-talolla. Kahvitarjoilu klo 16 alkaen.