Kohtaamispaikka: Sinä ja minä

– Minä tiedän, että lunastajani elää. Hän sanoo viimeisen sanan maan päällä. (Job.19:25)

Siinä me istumme, sinä ja minä, pöydän ääressä. Monenlaisia on juteltu, vaihdettu matkan vaiheita, iloja ja suruja. Välillä suu on puhjennut hymyyn, välillä poskille on valunut kyyneleitä. Siinä me istumme ja ymmärrämme, miten haurasta elämä on. Miten suuri lahja se on, mutta miten ohikiitävä sellainen. Yhdessä hetkessä elämä voi muuttua täysin. Koskaan emme tiedä, mikä hetki on viimeinen.

Siinä me istumme ja tiedostamme, että elämä on välillä antanut aivan liikaa. Niin, että on tuntunut ylivoimaiselta herätä seuraavaan aamuun ja jaksaa seuraavaan hengenvetoon. Mutta kuitenkin on selvitty. On menty eteenpäin silloinkin, kun harmaa sumu on peittänyt tien edestä. Monenlaisia vaiheita on yhdessä jaettu, istuttu lukemattomat kerrat tämän pöydän ääressä. Silti niin monta kysymystä on jäänyt vaille vastausta.

Ja siinä me istumme yhä. Jäljellä kysymykset, mutta myös kiitos. Kiitos siitä ainoasta turvasta, joka tässä hauraassa maailmassa kantaa. Toivo siitä, että tämän elämän jälkeen edessä on jotain. Että täällä tallatessa joku pitää kädestä ja kantaa matkan jälkeen oikeaan kotiin.

Siinä me istumme, sinä ja minä, ja hiljennymme rukoukseen. Pyydämme voimaa eteenpäin ja kiitämme toivosta ja rakkaudesta, jotka kantavat tämän elämän jälkeenkin. Ilman niitä kumpikaan meistä ei jaksaisi. Siksipä saamme rukoilla näin:

Jeesus, kuoleman voittaja.

Sinulla on elämän ja kuoleman avaimet.

Me elämme kivun ja kuoleman maailmassa,

mutta sinä olet kulkenut yli rajan.

Sinä nousit haudastasi ja elät ikuisesti.

Kiitämme, että kuolema on voitettu.

Kiitämme, että pimeydellä

ei ole valtaa meihin.

Kiitos, että tänäkin päivänä

sinä voit sytyttää valosi

kuoleman ja surun keskelle.

Ylistämme sinua armostasi. Aamen.

Leena-Susanna Mikkonen

Aluekappalainen

Kesälahden kappeliseurakunta.

