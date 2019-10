Ruskan hehku kauneimmillaan

0

Syksy on antanut parastaan kuluvalla viikolla, jolloin ruska on hehkunut kirkkaana koko Itä-Suomessa. Häkellyttävä kauneus on kohdannut kulkijoita valtatie 14:n kulkijoita Punkaharjulla Laukansaaren kohdalla.

Metsäntutkimuslaitoksen tutkimusmetsän lehtipuut oikein säkenöivät keltaisen, oranssin ja punaisen sävyissä.

Ota kuva ja lähetä se Puruvesi-lehden toimitukseen. Julkaisemme ajankohtaisia luonto- ja maisemakuvia Viikon kuva -palstallamme painetussa lehdessämme sekä verkkolehdessä. Viestissä kerro nimesi, sekä lyhyesti mistä ja milloin kuva on otettu.

Julkaistuista kuvista ei makseta palkkiota.

Viikon kuva -palstalle voit lähettää kuvan sähköpostilla osoitteeseen uutiset@puruvesi.net