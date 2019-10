Noin 240 suunnistajaa tulossa lauantaina Ruska-Rasteille – Olavin Rastin 50-vuotisjuhlavuoden kisa juostaan Huosion maastoissa

0

Tulevana lauantaina vilisee ”pihkaniskoja” Kerimäellä Huosion maastoissa. 49. kerran järjestettävissä Ruska-Rasteissa rikkoutuu kahdensadan osallistujan raja, sillä ennakkoilmoittautuneita oli tiistaihin mennessä 238.

Tämänvuotinen Ruska-Rastit on samalla 50 vuotta täyttävän Olavin Rastin juhlakilpailu. ORa:n toiminta kattaa laajalti Savonlinnan seutukunnan.

Perinteikäs suunnistustapahtuma on tänä vuonna vahvasti kerimäkeläisissä käsissä. Kilpailun johtajana toimii Kauko Rauhansalo ja ratamestari on kokenut kilpasuunnistaja Pekka Inkeri.

Rauhansalo oli mukana jo ihkaensimmäisillä Ruska-Rasteilla ja on yhtä vuotta lukuun ottamatta ollut joka kerran mukana joko kilpailijana tai järjestelytehtävissä. Kilpailunjohtajan pesti miehellä on neljättä kertaa.

– Yksi vuosi piti jättää väliin, kun käsi oli kipsissä ja lääkäri kielsi osallistumisen, muistelee Rauhansalo.

Viime vuosina Ruska-Rastit on muodostunut Savonlinnan seudun suurimmaksi suunnistustapahtumaksi ja samalla kauden päätöskisaksi.

– Ruska-Rastit on monien suunnistusperheiden kohtaamispaikka ja henki on leppoisa, sanoo kilpailunjohtaja.

Sarjoja löytyy pitkä liuta alle 8-vuotiaista yli 75-vuotiaisiin. Pisin reitti on miesten yleisessä sarjassa, liki kahdeksan kilometriä.

Ruska-Rasteissa ei kisata seurojen, vaan kuntien edustajina. Kuntakisassa on pidetty hengissä entiset liitoskunnat, nykyiset pitäjät kuten Kerimäki ja Punkaharju.

Suunnistajia tulee kauempaakin, kuten Mikkelistä ja Joensuusta, jopa eteläisestä Suomesta. Mukaan on ilmoittautunut myös savonlinnalainen tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen.

Kilpailukeskukselle tarjoaa hyvät puitteet Kerigolfin uusi klubitalo. Rauhansalo kiittelee golfseuraa hyvästä yhteistyöstä.

Ruska-Rasteilla korkataan Huosion alueen tuliterä suunnistuskartta, joka on Jukka Pyykösen käsialaa.

– Maastot ovat erinomaiset ja tarjoavat monipuolista vaihtelua. On mäntykangasta eikä juuri lainkaan ikävää pusikkoa, kehuvat Kauko Rauhansalo ja Pekka Inkeri.

Kilpailu alkaa klo 11 ja palkintojenjako on 14.30 aikoihin. Sen jälkeen tarjolla on OIavin Rastin 50-vuotisjuhlakahvit ja pientä ohjelmaa muistamisineen.

Ruska-Rastit la 5.10 klo 11 alkaen Kerimäellä Huosion maastossa.