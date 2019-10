Mielipide: Hummo-nimet kertovat ’pienistä humu-kaloista’

0

Kun Elias Lönnrot lähti vuonna 1828 ensimmäiselle runonkeruumatkalleen Karjalaan hän laulatti Kesälahden Humuvaarassa Juhana Kainulaista. Sai viiden päivän aikana suuren määrän Kainulaisen esittämiä runoja.

Siitä alkaen nimi Humuvaara, Hummun- ja Hummovaara on ollut hyvin tunnettu nimi Lönnrotin sieltä saamien runojen perusteella.

Edelleenkin kyläkunnalla on ’Lönnrotin petäjä’, jonka alla hänen kerrotaan laulattaneet Kainulaista.

Vaikka Humuvaara jo lähes 200 vuotta sitten tuli niin tunnetuksi nimeksi ja Puruvedessä on Hummonlahti ja -selkä ja kylässä on Hummonjärvi ja suuren Pyhäjärven pohjoisessa osassa on vielä Hummonselkä, ei kukaan kielitieteilijä ole koskaan yrittänytkään selittää, mistä nuo Humu-nimet tulivat niille aikoinaan.

Suomalaisessa paikannimikirjassa 2007 mainitaan kyllä 8 000 suomalaista paikannimeä, mutta nämä nimet eivät ole päässeet kirjan paikannimiselityksiin.

Mitä tarkoittaa Humu- ja sitten Hummu-, Hummo noissa vesistöpaikkojen nimissä?

Kun muutenkin tein äskettäin laajan selvityksen Puruveden seudun paikannimistä, niin tutkin ja selitän tämänkin tunnetun nimen.

Sanalle Hum(m)u- näissä vesistöpaikkojen nimissä on tarkka, varma, tyhjentävä ja lopullinen selitys kirjallisuudessa. On tavallaan ollut jo 130 vuotta.

Pappismies Ad. Neovius oli vuosina 1885 – 1889 ensimmäisessä virkapaikassaan apulaispappina Sakkolassa ja Metsäpirtissä.

Silloin hän kokosi seudun kielen sanastoista valtavan laajan, peräti 858 sivuisen käsikirjoituksen esittäen peräti 7 500 sanatietoa.

Kun kielentutkijat silloin halveksivat syvästi pappismiehen sanakirjaa, Neovius ei saanut sitä painatukseen. Kielentutkijoilla kun on edelleenkin paheena halveksia kaikkien muiden alojen ihmisten hyvinkin perusteltuja esityksiä sanastoista ja paikannimistä.

Kansahan on keksinyt käyttämänsä sanat, eivät ne ole kielitieteilijöiden tekemiä.

Vasta vuonna 1984 tuo ”Sakkulan ja Metsäpirtin murteen sanakirja” julkaistiin Suomessa Veikko Ruoppilan toimittamana kirjana.

Neoviuksen sanakirjassa on runsaasti Karjalan suunnan kansankielen sanastoa, jota ei ole esitetty selityksineen koskaan missään muussa aineistossa.

Painetussa kirjassa sivulla 34 esitetään sana humu Neoviuksen selityksellä ’kalanpoika, pieni kala. On tarkka selitys sanalle Humu, myöhemmin Hummo.

Mitä pieniä kaloja, kalalajeja tuo humu sitten on tarkoittanut Puruveden Humulahden ja Humuselän nimessä ja noissa Hummunjärven ja Pyhäjärven pohjoisen Hummunselän nimissä? Tämä ei selviä tuosta tekstistä.

Onko se tarkoittanut kuoreita, jotka ovat nousseet kutuun noille isojen järvien rantavesille?

Vai onko tarkoittanut kalanpoikasia muuten, alkuun rantavesissä eläviä?

Niitä, joita pikkupojat aikoinaan kalastivat tiheillä merroillaan syöttikaloiksi koukkupyydyksiin? Sehän oli aikoinaan pikkupoikien tärkeä virka.

On tarkoittanut varmasti kaikkia niitä, kalalajeja erottelematta.

Puruveden Hummonlahti on siis ”pienten kalojen lahti” ja niin edelleen.

Vanhoilla paikannimillä on aina taustansa. Joko maaston, luonnon tai ihmisten tekemisten sanastoista.

Ilmari Kosonen

metsänhoitaja

matkailuopas Enonkoskelta