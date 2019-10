Enonkosken kunnassa avoimet ovet – keskiviikkona esitellään kunnantalon, päiväkodin, koulun ja kirjaston toimintoja

0

Enonkosken kunta järjestää ensi viikon keskiviikkona avointen ovien päivän.

– Päivän aikana voi käydä tutustumassa enonkosken kunnan toimintoihin kunnan eri toimipisteissä. Kunnanvirastolla valtuustosalissa on lisäksi esittäytymässä eri yhdistyksiä, jotka toimivat Enonkoskella.

– Koko päivän ajan voit osallistua kunnan pisteissä leikkimieliseen Enonkoski-visaan, jossa voittajat palkitaan, kertoo elinvoimakoordinaattori Pinja Rahikainen.

Päiväkodilla avointen ovien päivää vietetään teemalla ”Leiki miun kaa!”

– Leikki on päiväkodin toiminnassa keskeisessä roolissa ja kutsummekin kuntalaiset meille leikkimään klo 9-10.45 välisenä aikana. Aamupäivän aikana leikimme ja pelailemme lasten kanssa sekä sisällä että ulkona.

– Esittelemme myös mielellämme päiväkodin tiloja ja kerromme toiminnastamme kiinnostuneille, päiväkodilta kerrotaan.

Koululla on mahdollisuus tutustua tiloihin ja opetukseen koko koulupäivän, eli kello 9-15 välisen ajan.

– Kaikille oppitunneille voi tulla katsomaan opetusta. Klo 12.15-13.00 koulun ruokalan vieressä auditoriossa rehtori pitää yleisesittelyn koulusta. Tämän jälkeen halukkaille pidetään esittelykierros.

Kirjastossa on normaalitoiminnan esittelyn lisäksi e-äänikirjojen kuuntelua ja opettelua sekä postimerkkinäyttely.

Liikuntatalon kuntosalissa avoimet ovat ovat klo 9-14 ja tuolloin voi omatoimisesti tutustua laitteisiin.

Valtuustosalissa esittäytyy Kesäyliopisto, Eläkeliitto, Hevosystäväinseura, enonkosken Musiikkiyhdistys ja Harrasjatanäyttelijät, Martat, Eläkkeensaajat, Enonkoski-seura, Maa- ja kotitalousnaiset sekä Suomi-Venäjä -seuran paikallisosasto.

Koulun auditoriossa on ikäkausiluento klo 14.00-16.00.

Gerontologian dosentti Ulla Eloniemi-Sulkava Jyväskylän yliopiston Ikääntyvien yliopiston ”Ikis” luentosarjasta teemalla ”Ikääntyminen ja muistisairaudet: ennaltaehkäisyn ja hoidon mahdollisuudet”.

Luento tulee etänä ja kaikki kuntalaiset ovat tervetulleita kuuntelemaan luentoa.

Sosterin muistikoordinaattori Minna Luostarinen on luennolla mukana ja häneltä voi luennon jälkeen kysyä muistiin liittyvistä asioista.