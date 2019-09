Titta Järvensivulta villasukkakirja – kirja vauhdittaa ajankohtaista Roosanauha-keräystä

0

Kerimäkeläislähtöisen Titta Järvensivun syksyllä ilmestyvän kirjan sukat on neulottu satumaailman hahmoille. Hän toivoo kirjassa olevien sukkien lämmittävän kaikkia oman elämänsä prinssejä ja prinsessoja, jokunen pahiskin saanee omat sukkansa kirjan 24 mallin joukosta. Kirjasta löytyy sukkia niin naisten, kuin miestenkin käyttöön.

– Oma villasukkakirja on ollut haaveeni jo pitkään. Sukkamallit sitä varten ovat kypsyneet mielessäni jo kesästä 2017 alkaen. Kevättalvella 2018 haave alkoi toteutua, kun neuloin ensimmäiset sukat tulevaa kirjaa varten. Nyt kaikki sukat ovat valmiina ja kirja alkaa saada konkreettista muotoaan. Kirjan upeat kuvat kertovat kunkin sukkapariskunnan tarinan. Kaikki kuvat on kuvattu Savonlinnan kauniissa maisemissa” kertoo Titta Järvensivu.

Kirjan sukissa tulee olemaan paljon erilaisia neuletekniikoita. Titalle mieleisin kohta villasukassa on kantapää. Hän etsii jatkuvasti uusia menetelmiä yhä istuvampaan kantapäähän. Tulevassa kirjassa onkin muutamia Titan versioita aiheesta. Myöskin uudenlaisia sukanvarsia ja -kärkiä on luvassa.

Kaikki Kirjan sukat on neulottu Taito Pirkanmaan Roosa nauha -langoilla.

– Roosa nauha -ideologia on lähellä sydäntäni, siksi valitsin nämä langat kirjan malleihin. Työssäni terveydenhoitajana kohtaan usein ihmisiä, jotka elävät vakavan sairauden kanssa, sairaus on koskettanut myös läheisiäni. Päivittäin näen läheltä perheiden elämää sairauden varjossa ja olen omalta osaltani tukemassa ja auttamassa. Sairauden keskellä on aina myös terveyttä ja terveydenhoitajana minusta on tärkeää nostaa juuri se terve ja normaali jokapäiväisessä elämässä keskiöön, sieltä se toivo ja parantumisen lupaus kumpuaa.

Järvensivun mielestä on upeaa, että myös neuloen pystyy kukin omalta osaltaan auttamaan tärkeää tutkimustyötä syöpäsairauksien ehkäisyn ja parantamisen hyväksi.