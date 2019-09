Kolumni: Hevosia ja mustikkakukkoa

0

On taas taivallettu syksyyn. Kesä on hujahtanut ohi kuin unen näkö aamuyön tunteina. Varhain hämärtyvät illat muuttuvat sysimustaksi yöksi. Näin meillä täällä maalla, jonne yhteiskunnan valon pilkahdukset eivät yllä.

Kesästä jäi itse kullekin monenlaisia muistoja. Meidän perhepiirin sanoisinko ”hittituote” on ollut pihapellossa laiduntavat naapurin hevoset. Niiden käyttäytymistä on ollut mielenkiintoista seurata, sillä oman hevosen poistumisesta oli ehtinyt kulua jo yli puolivuosisataa. Eikä siihen aikaan ollut kellään aikaa tutustua hevosen ”sielunelämään”.

Jälkipolvi ei ollut edes nähnyt omaa hevosta. Nyt vierailijoiden käyttäytymistä seurailtiin kiinnostuneina.

Paitsi omaa väkeä myös lomalla piipahtaneita vieraita hevoset kiinnostivat. Ei aikaakaan kun vieraat kipaisivat pellon reunalle tekemään tuttavuutta kesyn oloisten eläinten kanssa. Haltioituneina silittivät hevosen karheaa otsatukkaa ja pehmeää turpaa. Vallan ihmeissään olivat varsinkin pienet vieraat. Heille eläinten tapaaminen oli uusi ja ihmeellinen kokemus. Kysymykset satelivat toinen toisensa perään.

Kuin vastauksena lasten kysymyksiin Helsingin Sanomissa oli Minttu-Maaria Partasen artikkeli hevosista ja niiden perustarpeista. Siinä kerrottiin kuinka hevosille on tärkeää päästä lajitoveriensa seuraan, saada koskettaa toista, rapsuttaa hampaillaan toisen säkää ja näin lujittaa ystävyyttä ja rauhoittaa toista. Perustarpeisiin kuuluu myös syödä lähes jatkuvasti, sillä mahalaukku on pieni.

Jotain tuollaista arvailin nähdessäni hevosten seisovat vierekkäin, kyhnyttävän ja rapsuttavan kaveria, huiskivan hännällä toisen pääpuolesta kärpäsiä. Jos toinen kirmasi juoksuun, heti toinenkin yhtyi menoon ja sitten mentiin niin että tanner tömisi. Me katselimme ihaillen niiden sulavaa menoa.

Hevosten käyttäytymistä seuratessa tuntui kuin olisi ollut hyvällä parisuhteen oppitunnilla, jossa korostetaan sitä, että pienet, hyvät teot ja toisen hyvän olon huomioon ottaminen on tärkeää.

Toinen kesän ”hittituotteista” oli mustikkakukko. Lomalle tullut tytär kyseli, että ovatko mustikat jo kypsyneet, sillä hän toivoisi saavansa mustikkakukkoa. Mitäpä vanhemmat eivät tekisi lastensa eteen varsinkin kun tavataan aika harvoin. Mustikkakausi oli vasta alkamassa. Me juoksentelimme isännän kanssa useissa eri paikoissa ennen kuin kukkotarpeet saatiin kasaan.

Kun sitten mustikat olivat aikansa muhineet voista ja ruisjauhosta tehdyn kuoren alla, päästiin käsiksi kukkoon. Lämmintä kukkoa terästettiin vielä jäätelöllä. On sanomattakin selvää että makunautinto oli viedä kielen mennessään. Sitä muistellessa voi odottaa uutta kesää ja mustikkasatoa, jonka toivoisi olevan vähän reilumman kuin mitä sato tänä kesänä näillä seuduilla oli.

Lauri Pohjanpää runoilee syksystä. ”Syksyn keltaan ja syksyn kultaan maat kuin juhlaan puettu on. Pihlajat niin kuin tuliset soihdut välkkyvät ilmain kuultohon.”

Enni Holi

Punkaharjulainen

harrastajakirjoittaja