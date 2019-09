Sosteri pyytää jäsenkunniltaan kantaa sote-maakuntavalmistelun suuntautumiseen

0

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Sosterin hallitus päätti pyytää jäsenkunniltaan kannanotot siihen, mikä on Sosterin sote-maakuntavalmistelun suuntautuminen.

Sosteri pyytää kannanotot Enonkoskelta, Rantasalmelta ja Sulkavalta.

– Suuntautumispäätös on alueen ja sen kuntien päätösvallassa oleva asia. Kunnan kanta tahdosta kuulua Pohjois-Savon sote-alueeseen ja sen valmisteluun alusta alkaen ilmoitetaan ministeriölle, jotta sote-valmistelun suunta on selvä, huomioiden lain valmistelu ja hakuun tulevat kehittämishankkeet, Sosterin hallituksen puheenjohtaja Pekka Nousiainen sanoo.

Edellisessä kokouksessaan 4. syyskuuta Sosterin hallitus keskeytti erikoissairaanhoidon ulkoistuksen ja päätti esittää valtuustolle sen lakkauttamista.

Taustalla oli elokuun lopulla käyty neuvottelu perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun ja kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paateron kanssa.

Tapaamisen jälkeen todettiin, että Sosterin palvelujen turvaaminen julkisena palveluna on todellinen ja realistinen etenemistie.

– Julkisen palvelun suunnan eteenpäin vieminen edellyttää alueelta kannanottoa lokakuun loppuun mennessä siitä, minkä alueen sote-maakuntavalmistelussa halutaan olla mukana, kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaro sanoo.

Savonlinnan kaupungilta ministeriö on pyytänyt kannanoton suoraan.

Selvitys Sosterin erikoissairaanhoidon ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon yhdistymisestä valmistuu lokakuussa sairaanhoitopiirien hallitusten käsiteltäväksi.

– Jatkokäsittelystä sairaanhoitopiirien hallitukset päättävät erikseen, ja tämän jälkeen vastuu jäsenyyden käsittelystä siirtyy kunnille, Sosterin kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaro sanoo.

Sosterin voimavarat ovat rajalliset yksin vastata erikoissairaanhoidosta alueella ja siksi tarvitaan vahva yhteistyö-kumppani laadukkaiden lähi- ja päivystyspalveluiden turvaamiseksi Savonlinnassa.

Lisäksi tarvitaan hyvä kumppani vaativien sairauksien hoitoon.