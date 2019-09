Kolumni: Syksyinen ikävä ja kaukokaipuu

0

Olen aina nauttinut syksystä. Syksyn voimakkaat, kaihoisat värit luonnossa ja etenkin puiden syksyinen väriloisto koskettavat sisintä tavalla, jota en osaa sanoittaa.

Olen myös melankoliaan taipuvainen ja muuttolintujen parvet taivaalla ja syystuulen tuiverruksessa lentävät lehdet herättävät kaukokaipuun ja ikävän jonnekin. Tangolaulaja laulaa sydäntä riipaisevasti: ”Punertaa marjat pihlajan kuin verta niillä ois, on muuttolinnut lentäneet jo yli pääni pois, mukaansa ei mua ottaneet ne maihin kaukaisiin, saa siivettömät tyytyä maan kylmän kyyneliin. Jää siskokseni tuuli yön, se laulaa lauluaan… ” On kaipaus ja ikävä jonnekin- jonnekin muualle, kauas pois.

Kaukokaipuuta voi yrittää sammuttaa matkustamalla joskus vähäksi aikaa kauas synnyinmaasta, vaikka maailman toiselle laidalla. Tämä ei kuitenkaan vie pois ihmisen rinnasta selittämätöntä ikävää ja kaipausta johonkin parempaan.

Muuttolintujen lähtö jonnekin kauas tuntuu joka syksy aina yhtä riipaisevalta. Ja toisaalta syksyn yltäkylläisen kauneuden keskellä on myös ristiriitaista ja kipeää tajuta syvällä sisimmässään, että tästä kaikesta on joskus luovuttava, tämä on vain väliaikaista. Niin kuin muuttolintuset lähtevät, on meidänkin lähdettävä kerran. Emmekä voi enää palata tänne takaisin.

Jotakin toisenlaista ikävöivä ja kaipaava ihmislapsi aavistelee, että ”…jossakin on maa, jossa onnen kaukorantaan laine liplattaa…”. Luojan luomassa maailmassa syksyllä maa antaa satonsa ajallaan ja puut kantavat ruskan loistoa. ”On täynnä lahjojasi kätesi, Jumala. Soi syksy kiitostasi maan kaiken kasvusta.”

Tämän keskellä ikävöimme kuitenkin sinne onnen kaukorantaan kuuntelemaan laineen liplatusta ilman, että enää olisi kaipuuta mihinkään, että vihdoinkin kaikki olisi aivan täydellistä ja hyvin.

Kirkkoisä Augustinus ymmärsi oman elämänkokemuksensa pohjalta, että vain Jumala voi tyydyttää ihmisen syvimmän kaipauksen: Ihmissydän on levoton, kunnes se löytää levon sinussa, Jumala.

Tie Luojan luo on valmis ja voimme löytää sen. Armossaan hän antoi meille Jeesuksen, joka ei torju pois ketään kysyvää, eikä hylkää yhtään etsijää. Hän antaa yltäkylläisen elämän, joka tyydyttää ihmisen syvimmän ikävän ja kaipauksen.

Pekka Auvinen

aluekappalainen

Enonkosken

kappeliseurakunta