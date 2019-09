Vero-ohjaus ei mennyt nappiin

0

Kuluvana syksynä Savonlinnan seudulla on iloittu maan hallituksen lupaamasta kompensaatio-paketista opiskelupaikkoineen sekä Parikkalaan rakennettavasta rajanylityspaikasta, joka avataan vuonna 2024.

Nämä toimenpiteet lämmittävät mieltä pitkälle tulevaisuuteen ja antavat tulevaisuuden uskoa kovia kokeneelle seudulle.

Harvaan asuttujen seutujen asukkaiden ja yritysten näkökulmasta katsoen budjetissa on myös heikkoutensa. Polttoaineveron kiristykset rokottavat pitkää työmatkaa kulkevien taloutta sitä enemmän, mitä suuremman vaivan ihminen oman toimeentulonsa vuoksi tekee. Tämä ei kannusta ahkerointiin tai työssä jaksamiseen niiden kohdalla, jotka ovat jo työuransa ehtoopuolella.

Lähes olemattomaksi kuihtuneesta julkisesta liikenteestä ei peräkylien asukkaille ole apua, joten oman auton käyttö on ainoa vaihtoehto kulkea kodin ja työpaikan väliset matkat. Polttoainetta kuluu myös muuhun asiointiin ja harrastuskyyteihin, erityisesti jos on syyllistynyt elävöittämään kotikyläänsä jälkikasvua hankkimalla.

Yksityiset ihmiset eivät ole ainoat, jotka polttoaineveron korotuksesta kärsivät. Häviäjiä ovat myös ne harvat vientiyritykset, jotka ovat investoineet tuotantoon maakunnissa, raideliikenteen ulottumattomissa ja kaukana satamista. Tähän joukkoon kuuluu muun muassa puuta jalostava metsäteollisuus.

Verotus on tehokas keino suunnata kulutustottumuksia siellä, missä kuluttajilla on vaihtoehtoja, mutta syrjäseutujen asukkaita tai yritystoimintaa sillä ei pitäisi kurittaa. Maakuntien yritysten kilpailukyvyn kampittaminen verotuksen keinoin on lyhytnäköistä politiikkaa ja työllisyyden näkökulmasta se voi olla jopa kohtalokasta.