Hirvaslahteen nousi hirsikappeli – vihitään käyttöön ensi viikon perjantaina

Savonlinnan seurakunnan Hirvaslahden leirikeskukseen on tänä kesänä valmistunut uusi hirsikappeli.

Kaunis ja tunnelmallinen hirsirakennus on valmistunut talkootyöllä ja sen rakentamiseen on osallistunut 14 vapaaehtoista, joiden joukossa on vankkaa osaamista hirsirakentamisesta.

Kappelia tulevat käyttämään kaikki Hirvaslahden leirikeskusta käyttävät ryhmät ja siellä voidaan viettää myös häitä ja muistotilaisuuksia. Tärkeä ryhmä uudessa kappelissa tulevat olemaan esimerkiksi rippukoululaiset myös kappeliseurakunnista.

Kappelin läheisyydessä on leirikeskuksen muut rakennukset, esimerkiksi keittiö- ja ruokailutilat.

Hirvaslahden hirsikappeli vihitään käyttöönsä perjantaina 4.10. klo 17 ja vihkimisen suorittaa Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen. Seurakunta toivottaa kaikki tervetulleeksi vihkiäistilaisuuteen.