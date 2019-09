Sahakuution tuotanto kiinnosti

0

Mhy Etelä-Savon järjestämä metsänomistajapäivän tapahtuma Kerimäen Sahakuutiolla yllätti suosiollaan sekä järjestäjät että kävijät. Paikallisen tuotantolaitoksen toiminta kiinnosti laajalti ja sahakierroksille jopa jonotettiin.

Metsänhoitoyhdistyksessä vuoden teemana on tänä vuonna puukauppa ja markkinakatsausta antamassa paikalla olivat mhy:n metsäasiantuntijoita Kerimäeltä ja Savonrannalta.

Metsä Groupin Äänekosken tehdas ja Enocell-sellutehdas Uimaharjussa näkyvät harvennusleimikoiden kysynnässä puumarkkinoilla.

– Lisääntynyt kuitupuun tarve vilkastuttaa puukauppaa ja harvennuskohteilla on hyvin kysyntää. Nyt on oikea hetki tarjota talvikohteita puun ostajille, metsäasiantuntija Katri Ihalainen kertoi.

Ostajia toki riittää myös järeämmälle puulle.

– Kauppaa tehdään myös avohakkuuleimikoista, Kerimäen alueella toimiva metsäasiantuntija Tuomas Valta sanoi. Tukin hinta tosin on tullut alas vuoden takaisesta tilanteesta, mikä vaikuttaa kaupan volyymiin.

Tällä hetkellä metsissä korjataan puuta vielä täydellä teholla, mutta etenevä syksy pehmentää maapohjat ja hiljentää korjuuta vielä ennen talven pakkasia.

Puukaupan tilanne kiinnosti myös Louhelta ja Haapakalliosta paikalle tulleita Joko Rinkistä ja Erkki Kärkkäistä.

– Puukaupan lisäksi kiinnostaa kaikki muukin metsään liittyvä. Tieto ei ole koskaan pahasta, Jouko Rinkinen sanoi.

Miehet olivat lähdössä tehdaskierrokselle katsomaan, miten puu omalla paikkakunnalla jalostuu vientituotteeksi. Samoin teki moni muu, sillä tehdasvierailulla arvioitiin käyneen yhteensä noin 300 vierasta.

Sahakuution lisäksi tapahtumassa esiteltiin Puutaidon tuotantoa sekä Kerimäen St1 -huoltoaseman pienkonekorjaustoimintaa.

Esittelyssä ollut Sahakuution tuotanto käynnistyi 25 vuotta sitten ja viime vuonna yritys teki 17 miljoonan euron liikevaihdon.

Laitoksen vuotuinen sahauskapasiteetti on 65 000 – 70 000 kuutiota ja tuotannosta 85 prosenttia menee vientiin. Viennistä 35 prosenttia jää Eurooppaan ja toiseksi suurin vientialue on Pohjois-Afrikka. Viennin kannalta tärkeitä alueita ovat myös Israel ja Aasian maat.

Raaka-aineinaan saha käyttää kuusta ja mäntyä, joista molempia käytetään suurin piirtein saman verran. Raaka-aineen vuosittainen käyttö on 150 000-165 000 kuutiota ja se ostetaan Etelä-Savon alueelta.

Tärkeimmän raaka-ainetoimittajat ovat Stora Enso, Metsä Wood, metsänhoitoyhdistykset, Metsähallitus ja oma hakkuu.