Edessä liikkeenluovutus, sitten nykyisen yhdistyksen purkaminen – Kaupunginvaltuuston päätöksellä halutaan ratkaista Kesälahden vanhustentuki ry:n tilanne hallitusti

0

Kesälahden Vanhustentuki ry:n kiperää taloustilannetta ollaan maanantaisen kaupunginvaltuuston päätöksen perusteella ratkaisemassa nyt liikkeenluovutuksen ja nykyisen yhdistyksen purkamisen keinoin.

Lisäksi yhdistykselle myönnettiin 230 000 euron laina, jota se haki selviytyäkseen loppuvuoden maksuvelvoitteista. Lainalle edellytettiin sen turvaavat vakuudet.

Kaupunginjohtaja Eeva-Liisa Auvinen alusti maanantai-iltana kokoontuneelle valtuustolle, että näihin keinoihin on päädytty yhdistyksen edustajien kanssa tehdyssä selvitystyössä.

Kesälahden Vanhustentuki ry:ssä yhdistyksen toiminnan lopettaminen oli aiemmin ollut esillä. Toiminnan pikainen päättäminen olisi kuitenkin käytännössä tarkoittanut konkurssia ja aiheuttanut paljon ylimääräistä säätöä ja huolta sekä asiakkaille, että henkilökunnalle.

– Asiaa viedään eteenpäin nyt hallitummin. Ensin suoritetaan hoitotoiminnan suhteen liikkeenluovutus jollekin toiselle Avin luvan saaneelle toimijalle. Asiakkaiden palvelusopimukset ja henkilökunnan työsuhteet jatkuvat ennallaan, mutta toimija vaihtuu, Auvinen selosti.

Liikkeenluovutusasia on vielä valmistelussa. On siis avoinna onko uusi taho joku olemassa oleva toimija, vai esimerkiksi uusi yhdistys.

– Tämän jälkeen yhdistyksessä aloitetaan selvitysmenettely, jossa selvitysmies kartoittaa yhdistyksen taseen ja velat. Sitten yhdistys lakkautetaan ja tase yhdistetään Kiteen kaupungin taseeseen, Auvinen kertoi.

Vanhustentukiyhdistyksen kassavaikeudet ovat nousseet Kiteen kaupunginvaltuuston käsittelyyn uusien laina-anomusten muodossa useaan otteeseen viime vuosien aikana.

Taustalla painavat myös Kesälahden kunnan aikanaan antamat lainojen takaukset, jotka nykyään ovat Kiteen kaupungin vastuulla.

Ennen maanantai-iltaista lisälainaa yhdistyksellä oli lainoja jäljellä kokonaisuudessaan noin 2,3 miljoonaa. Viimeisen kahden vuoden aikana kaupunki on myöntänyt yhdistykselle lainaa jo reilun puolen miljoonan edestä.

Huonon taloustilanteen taustalla on asuntojen vajaakäyttö. Yhdistys omistaa Kesälahden Elinkaaritalon, sekä Hellaniemessä sijaitsevan rivitalon, mutta ei ole erinäisistä toimista huolimatta saanut niiden käyttöastetta nousemaan.

Valtuutetuista Veikko Ihanus (kesk.) piti tärkeänä, että nykyinen kierre saadaan katkaistua. Ihanus totesi, ettei kaupunki voi verovaroista maksettavalla tuella tukea ja vääristää kilpailua.

Jarkko Lampinen (ps.) muistutti, ettei valtuustoon tietoon ole tuotu vielä mitä talouden tervehdyttämistoimia yhdistyksessä on tarkalleen tehty. Lampista kiinnosti myös se, onko yhdistys tehnyt henkilöstön suhteen millaisia sopeuttamistoimia. Lampinen viittasi kommentilla siihen, että alueen muissa hoitokodeissa on nähty lomautuksia ja irtisanomisia.

Lampinen kiinnitti huomiota myös siihen, että laina-anomuksessa oli mainittu, että rahaa käytettäisiin puuttuvan spriklausjärjestelmän suunnitteluun.

– Jos kerran isäntä on talossa vaihtumassa, niin sitä ei toivo, että tätä rahaa käytettäisiin spriklausjärjestelmän suunnitteluun.

Aihetta kommentoi myös Matti Kosonen (sd.), joka totesi muun muassa ettei hänenkään omatunto enää venyisi, jos uusi lainahakemus vielä tulisi käsiteltäväksi.

Valtuuston tahtotilan kiteytti Mari Eskelinen-Mäki (kesk.), jonka esityksestä muutettiin päätösehdotusta niin, että esitetyt toimet valmistellaan toteutettaviksi vuoden loppuun mennessä. Alkuperäisessä päätösehdotuksessa esitettyjä toimia ja aikamääreitä ei oltu eritelty niin tarkkaan, kuin kokouksessa kuultiin.

Valtuuston kokouksessa kuultiin aiheesta selvitystä myös yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan Raimo Oksmanin ja toiminnanjohtaja Mirja Anttosen toimesta. He pääsivät ääneen ja kuultaviksi valtuuston puheenjohtajan Sinikka Musikan (kesk.) kutsumana.

Yhdistyksen edustajat kertoivat, että käyttöasteen nostamiseksi on tehostettu markkinointia ja jätetty kaikki uudet rekrytoinnit tekemättä. Lomautuksiin ei ole Anttosen mukaan ollut tarvetta, sillä työntekijätiimiin on tullut vähennystä muulla tavoin.

– Valitettavasti esimerkiksi luontaisen poistuman kautta. yksi työntekijä on opintovapaalla, Anttonen sanoi.

Anttonen ja Oksman kertoivat myös, että hinnat on viilattu kilpailutuksissa alas, mutta uusia asiakkaita ei ole kuitenkaan odotuksien mukaan saatu.

Lainoihin liittyen todettiin, että taloustilanteen havaittuaan yhdistys on halunnut toimia vastuullisesti, eli se ei ole ryhtynyt ostamaan palveluita ja tavaroita muilta toimijoilta tietäen, ettei sillä olisi ollut varaa maksaa niitä.

Kesälahden vanhustentuki ry:llä on Elinkaaritalon kokonaisuudessa on 16 tehostetun palveluasumisen paikkaa ja 19 rivitaloasuntoa. Hellaniemessä 18 asuntoa.

– Tehostetun palveluasumisen parissa meillä on tällä hetkellä 14 asiakasta. Suuri vaje on rivitaloasuntojen käyttöasteessa. Hellaniemessä ne ovat vapaasti kaikkien vuokrattavissa.

Töissä yhdistyksellä on Anttosen lisäksi tällä hetkellä 10 hoitajaa, yksi keittiötyöntekijä ja yksi vaatehuollon työntekijä.