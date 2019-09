Mika Pekkonen Kruunupuiston lääketieteelliseksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi

0

Kruunupuiston hallitus on kokouksessaan 20. syyskuuta nimittänyt Mika Pekkosen Kruunupuiston lääketieteelliseksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi.

Liikuntalääketieteen erikoislääkäri ja lääketieteen tohtori Mika Pekkonen aloittaa tehtävissään vuoden 2020 alusta.

Mika Pekkosella on kuntoutuksen erityispätevyys ja lääketieteellisten opintojen lisäksi hän on suorittanut laajat johtamisopinnot, muun muassa sosiaali- ja terveysjohtamisen eMBA-opinnot. Pekkosella on pitkä kokemus ja sen kerryttämä osaaminen moniammatillisesta kuntoutustoiminnasta niin käytännön työssä kuin johtamistehtävissä. Hänellä on kokemusta sekä vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta että ammatillisesta kuntoutuksesta.

Pekkonen on aiemmin toiminut Invalidiliiton Kuntoutus Oy:n (Validia Kuntoutus) johtavana lääkärinä ja lääketieteellisenä johtajana. Pekkonen on ollut Kuntoutumis- ja liikuntasäätiö Peurungan johtava ylilääkäri vuosina 2004–2017 ja Peurunka-konsernin varatoimitusjohtaja 2008–2017. Pekkonen on aktiivisesti mukana useissa kuntoutustoimintaan liittyvissä tieteellisissä yliopistotasoisissa tutkimushankkeissa sekä erilaisissa kuntoutustoimialan edunvalvontatehtävissä.

– Mika vahvistaa Kruunupuiston kuntoutusosaamista ja verkostoja erityisesti lääkinnällisessä kuntoutuksessa. Uskomme Mikan osaamisen ja kokemuksen tuovan uutta näkemystä myös asiakaslähtöisten palvelujen kehittämiseen muuttuvassa sote-kentässä , toteaa Kruunupuiston toimitusjohtaja Hannu Ronkainen.