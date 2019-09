KoskiVenetsialaisissa Taikatulia ja iltasoittoa – Kolmannen kerran järjestettävässä tapahtumassa monipuolinen tarjonta

0

Tulisesti tervetuloa KoskiVenetsialaisiin tunnelmoimaan, toimimaan ja tuttuja tapaamaan, sanoo Eläköön Enonkoski ry:n puheenjohtaja Airi Männynsalo.

Enonkosken kirkonkylässä järjestetään syksyinen juhla nyt kolmannen kerran ja tapahtumasta on muodostonut paikkakunnalle yksi vuoden kohokohta. Tapahtuman järjestää Eläköön Enonkoski ry yhteistyössä Enonkosken kunnan kanssa.

Tänäkin vuonna kosken varrelle tunnelmaa luodaan lukuisin ulkotulin ja tarjonta on monipuolista sekä ohjelmassa että materiaalisessa mielessä. Torimyynti käynnistyy klo 17 ja varsinainen tapahtuman avaus nähdään Koskipuistossa klo 18, jolloin ”Usvaisenkosken tulikärpäset” avaavat tilaisuuden.

Torilla myydään monenlaisia herkkuja muun muassa paistettuja muikkuja, makkaraa, kevätkääryleitä ja muurikkaherkkuja. Torilla myydään myös arpoja, joiden palkintoja on Tempur Flexible -parivuode, arvoltaan peräti 2 828 euroa.

Enonkosken kunnan liikuntatoimi järjestää 18-20 hauskan taskulamppusuunnistuksen, joka sopii hyvin myös perheen pienimmille. Lähtö torilta ja oma taskulamppu mukaan.

Suunnistusreitin varrelta löytyy myös Wanhan Kauppiastalon pihasta ilmainen WaahtoKarkkiPaahtoParkki, jossa saa suut makeaksi ilman maksua.

Wanhan Kauppiastalo päättää kesäkautensa KoskiVenetsialaisissa ja talossa voi nauttia vohvelikahvit sekä tutustua Heikki Loikkasen laatimaan valokuvanäyttelyyn, joka käsittelee Enonkosken teollista historiaa.

Illan pääesiintyjä Taikatulet – Duo Mystique esiintyy koskipuistossa klo 20 aikaan. Tulilla leikittelevä esiintyjä yhdistelee esityksessään tanssia, jongleerausta ja taidokasta tulen käyttöä.

Savonlinnan seurakunta/Enonkosken kappeliseurakunta järjestää iltavalaistuun kirkkoon Minna Raassinan Pieni iltasoitto -konsertin klo 21-21.30.

Keskustan liikkeet palvelevat myös illan aikana, muun muassa Maitolaituri Kahvila ja Puoti viettää 1-vuotissynttäreitä ja Kukka- ja Sekatavarapuoti Enonkosken Kodinhelmi juhlistaa alkavaa 10-vuotistaivaltaan.

KoskiVenetsialaisten iltaa voi jatkaa Karvilan Kisalassa, jossa vietetään kesäkauden päättäjäisiä muun muassa kokon polton merkeissä.

Enonkosken KoskiVenetsialaiset la 28.9. klo 17-22.