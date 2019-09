Hotelli Varpu aloittaa toimintansa syksyllä – Sanna ja Teemu Suomi aloittavat yrittäjinä entisen kuntoutuskeskus Herttuan tiloissa.

0

Kerimäen matkailuelämä virkistyy syksyn aikana roimasti, kun yrittäjät Sanna ja Teemu Suomi käynnistävät Hotelli Varpun toiminnan entisissä Herttuan tiloissa Kerimäen Veneenniemessä.

Tarkkaa päivämäärää avaamiselle uudet yrittäjät eivät uskalla vielä sanoa, mutta päämääränä on saada tilat mahdollisimman nopeasti hotelli- ja ravintolakäyttöön – ehkä jo lokakuussa.

Valmisteluja tehdään kovalla vauhdilla ja esimerkiksi hotellin uudet verkkosivut ovat yrittäjien mukaan pian julkaisukunnossa.

Remonttiakin kiinteistössä on käynnissä. Pääpaino on nyt ilmeen uudistamisessa ja pintaremontin tekemisessä.

– Esimerkiksi aulatilaan on laitettu uutta maalia pintaan ja uusia kalusteita tulee. Myös hiekkaranta on kunnostettu, Suomet sanovat.

– Rakenteiden kunnon puolesta puolesta pintaremonttia suurempiin toimiin ei ole akuuttia tarvetta, kiinteistö on melko hyvässä kunnossa.

Rakenteellisia muutoksia on tehty lähinnä kattoterassin osalta. Se on purettu, eikä uutta olla tekemässä tilalle.

Hotellihuoneisiin ei tässä vaiheessa vielä tehdä remontteja.

– Niiden uudistaminen alkaa hiljalleen, kunhan toiminta saadaan pyörimään. Osaa niistä olikin jo viime aikoina kunnostettu. Kaikki reilut 80 huonetta tulevat kuitenkin jo heti käyttöön.

Ravintolan ja pubin puoli tulevat löytymään hotellista jatkossakin. Hotellikiinteistön lisäksi myös vieressä sijaitseva hirsinen vierasmaja saadaan entiseen malliin osaksi hotellin tarjontaa.

– Vierasmajalla on eri omistaja kuin hotellilla. Hän oli kuitenkin hyvin myötämielinen ja olemme sopineet, että vierasmajaa vuokrataan hotellin kautta jatkossakin.

Allasosaston käyttöönottaminen jää vielä myöhemmäksi, sillä se tarvitsee Suomien mukaan isohkon remontin.

– Toivottavasti sitä päästäisiin jo keväällä kunnostamaan. Saunaosasto pyritään avaamaan jo aiemmin, että päästään hyödyntämään järven tarjoamia uintimahdollisuuksia, myös avantoa.

Suomet sanovat, että matkailutoiminta Veneenniemen alueella jatkuu tiettyjä Herttuan aikaisia asioita vaalien, kuitenkin myös uutta mukaan tuoden.

Hotelli- ja ravintolatoiminta tulee pyörimään ympärivuotisesti. Normaalin majoitus- ja ravintolatoiminnan ohessa aikeissa on jatkaa ohjelmallista puolta, kuten karaoke- ja tanssi-iltoja.

– Esiintyjiä voi olla lähinnä viikonloppuisin. Lisäksi erilaisiin aktiviteetteihin on tarkoitus panostaa. Kesälle on esimerkiksi kaavailtu välineiden, kuten sup-lautojen vuokrausta.

– Aktiviteettien järjestämiseen liittyen olemme sopineet yhteistyöstä paikallisen Activity Maker -yrityksen kanssa.

Asiakaskuntaa paikalla tavoitellaan laajalla skaalalla. Alkuvaiheessa painopiste on kotimaisissa matkailijoissa. Mietinnässä ovat myös keinot, joilla kansainvälisiä vieraita lähdetään houkuttelemaan Kerimäelle.

– Haluamme myös, että lapsiperheet löytävät paikan aiempaa paremmin. Tuntuma on, että Herttua oli profiloitunut enemmän vanhemman väen suosimaksi.

Suomet kertovat, että päätös yrittäjiksi ryhtymisestä syntyi kesällä melko nopeasti.

Pääkaupunkiseudun kasvateilla ei ole alasta aiempaa kokemusta, mutta yrittäjähenki virtaa vahvasti verissä. Lähihoitajana ja ravintola-alalla aiemmin työskennellyt Sanna Suomi kertoo, että hänen vanhempansa ja isovanhempansa ovat yrittäjiä. Tällä hetkellä hän suorittaa myös sisustusartesaanin opintoja.

Teemu Suomi puolestaan sanoo, että hänen isoisänsä on toiminut yrittäjänä. Teemu Suomella on niin ikään jonkin verran kokemusta baarialalta, enimmäkseen ovimiehen tehtävistä.

– Tämä hotellimahdollisuus tuli tietoomme, kun tuttavamme Heikki Seppälä osti kiinteistön kesällä huutokaupasta. Piakkoin oltiinkin jo siinä pisteessä, että käynnistimme yrityksen pyörittämistä, Suomet naurahtavat.

Iso tekijä ratkaisuun oli paikka ja seutu itsessään. Ne tekivät Suomiin suuren vaikutuksen.

– Ei oltu Kerimäellä, eikä suuremmin Savonlinnassakaan käyty ennen kuin Heikin kanssa tultiin paikkaan tutustumaan. Kaunistahan täällä ja luonto tarjoaa paljon mahdollisuuksia. Myös ihmiset vaikuttavat olevan hyvin ystävällisiä.

Hotelli Varpun toimintaa varten on perustettu oma osakeyhtiö, joka vuokraa hotelli- ja ravintolatiloja kiinteistön omistajalta.

Seppälä kertoi jo aiemmin kesällä, että hänen suunnitelmissaan on pysyä puhtaasti omistajan roolissa, operatiivinen toiminta jää yrittäjille.

Yrittäjät tulevatkin olemaan hotellityössä näkyvästi ja tiivisti mukana.

– Alkuvaiheessa toiminta pyörii neljän vakituisen henkilön voimin, me mukaan lukien. Lisäksi tulee tuntityöntekijöitä. Enempää vakituista väkeä ei nyt alkuvaiheessa talvea vasten käyty rekrytoimaan.

Suomet kertovat pohtineensa ja neuvotelleensa myös siitä, että toiminta olisi jatkunut Hotelli Herttuan nimellä. Nimenkäyttö ei olisi kuitenkaan ollut täysin yksioikoinen asia.

Uuden nimen lanseeraamista puolsi myös se, että se osaltaan alleviivaa uutta otetta, jolla paikkaa nyt lähdetään kehittämään ja pyörittämään.

– Päädyimme lopulta siihen, että uusi nimi on kaiken kaikkiaan parempi vaihtoehto, kuin vanhalla jatkaminen.