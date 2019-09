Budjetti luo toiveita aluekehitykseen

0

Valtatie 14 on kuluvalla viikolla ollut Punkaharjun kohdalla tukossa asfalttitöiden takia. Tiellä odottelu kiukuttaa autoilevia, mutta odottelun kestää, kun harmin aihe on hyvä, eli tien kunnostaminen. Suurempi murhe olisi, mikäli urien annettaisiin vain syventyä liikenneturvallisuuden kustannuksella. Alempi tieverkko on Puruveden seudulla kovin rapistunut, joten on hyvä jos edes valtaväylät pidetään kunnossa.

Punkaharjua ja Savonlinnaa halkovan valtatien kunto on jatkossa entistä tärkeämpi, mikäli hallituksen budjetissa esittämä Parikkalan rajanylityspaikka toteutuu. Vuodelle 2024 suunniteltu rajanylityspaikan avautuminen on asia, jota Savonlinnan seudulla on odotettu pitkään, eikä hankkeen viivästymiselle ole ollut kunnollisia perusteita.

Punkaharjun matkailutoimijat ovat syystäkin iloisia hallituksen lupauksesta, mutta tyytyväisyyteen on syytä laajemminkin alueella, jossa yhteydet pääkaupunkiseudulle ovat hankalat.

Savonlinnan seudulta on perinteisesti suuntauduttu itään ja kaakon suuntaan, eli Viipurin ja Pietarin talousalueille. Toisen maailmansodan jälkeen rajan sulkeuduttua yhteys katkesi ja alueemme jäi pussin perälle. Monien mielestä Savonlinnan seudun näivettyminen alkoi jo 1940-luvun puolivälissä itärajan ja luontaisen asiointisuunnan sulkeuduttua.

Helsinki on meille mutkien takana, mutta idän markkinat huomattavasti helpommin saavutettavissa, jos vain poliittiset esteet raivataan tieltä. Toivottavasti kehitys kulkee jatkossa suotuisaan suuntaan ja vuorovaikutus itänaapurien kanssa laajenee.

Hallituksen ensi vuoden budjetti sisältää myös alueellemme tärkeitä koulutuspaikkoja, joiden merkitystä ei voi liikaa korostaa. Ilman opiskelumahdollisuuksia nuorisolla ei ole muuta mahdollisuutta kuin lähteä alueelta, jossa ei voi hankkia itselleen ammattia tai tutkintoa. Nyt on toiveissa, että tämä kehityskulku ei toteudu.