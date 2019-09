Osto- ja myyntiliike Juvonen sulkee ovensa – perinteikäs liike on toiminut aarreaittana paikallisille ja loma-asukkaille

0

Palanen paikallista kulttuurihistoriaa katoaa syksyn aikana kiteeläisestä liike-elämästä kun Osto- ja myyntiliike Juvonen lopettaa toimintansa.

Keisarintien liiketilassa on parhaillaan loppuunmyynti menossa ja uuden tavaran sisään osto lopetettiin jo heinäkuun puolella.

– Arvion mukaan lokakuulle vielä riittää myytävää, kauppias Irja Juvonen kertoo.

Oven sulkeutuminen on edessä joka tapauksessa tämän syksyn nimissä ja sen jälkeen yritystoiminta keskittyy Juvosen toiseen liikkeeseen, Puu- ja Kalustepiste Juvoseen.

– Osto- ja myyntiliike loppuu, mutta kalustemyynti jatkuu, Juvonen tiivistää.

Keisarinkujalla sijaitsevan osto- ja myyntiliikkeen harjoittaminen on käynyt yksin toimivalle kauppiaalle raskaaksi, sillä huonekalujen ja muiden raskaampien myyntiartikkeleiden nostelu ja siirtely on käynyt mahdottomaksi.

Irja Juvonen on jatkanut edesmenneen miehensä aloittamaa yritystoimintaa, joka käynnistyi yli 20 vuotta sitten.

Osto- ja myyntiliikkeen valikoima on laaja. Kauppias kuvailee, että kaikenlaista tavaraa on kaupan aina nuppineuloista autoihin.

– Paljon myydään huonekaluja ja muuta kodin irtainta kuten astioita ja sisustustavaroita.

Liike on ostanut vuosien varrella paljon kuolinpesiä, joita tarjotaan edelleen vilkkaasti, mutta liikkeen lopettamisen häämöttäessä viime aikoina niitä ei ole enää voitu ostaa.

– Netti vaikuttaa paljon vanhan tavaran kaupassa. Ihmiset myyvät ja ostavat nykyään paljon sen kautta, Irja Juvonen sanoo, mutta mainitsee, että kiteeläiset ovat tykänneet käydä omassa osto- ja myyntiliikkeessään, jossa myytävät tavarat ovat nähtävissä ja katsottavissa paikan päällä.

Kauppias myöntää, että asiakkaat ovat harmissaan osto- ja myyntiliikkeen lopettamisesta.

Kiteeläisten lisäksi paikan ovat ottaneet omakseen monet loma-asukkaat, jotka tulevat aina paikkakunnalla ollessaan katsomaan, mitä omassa ”aarreaitassa” on tarjolla.

– Täältä tosiaan on löytynyt aarteita monelle, kauppias kertoo.

Tarjonta on painottunut käytettyyn tavaraan, mutta uuttakin on aina ollut tarjolla, esimerkiksi huonekaluissa ja astioissa.

Puhtaan valkoiset posliiniastiat ja esineet linkittyvät kauppiaan harrastukseen, eli posliininmaalaukseen, jota hän opettaa kansalaisopistossa.

Osto- ja myyntiliikkeen lopettaminen on iso elämänmuutos kauppiaalle ja haikeutta on ilmassa sitä ajatellessa.

– Nämä ovat olleet ihania vuosia, mutta ikä ratkaisi päätöksenteossa. Suuret kiitokset asiakkaille, hän sanoo.