Mielipide: Kokoomus kannattaa sote-yhteistyötä Pohjois-Savon kanssa

Pidämme ensiarvoisen tärkeänä, että päivystävän keskussairaalan palvelut säilyvät myös jatkossa Savonlinnassa ja että erikoissairaanhoito ja muut SOTE-palvelut järjestetään tulevaisuudessa parhaan mahdollisen kumppanin, eli Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kanssa.

Kumppanuus Kuopion yliopistollisen sairaalan kanssa ja yhdistyminen Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriin mahdollistavat ajantasaisen ja uusimman tiedon mukaisen hoidon nopean saatavuuden.

Väestön sairaanhoitoa palvelevat parhaiten vuosikymmenten kokemus yhteistyöstä Kuopion kanssa ja olemassa olevat, toimivat hoitoketjut. Yliopistosairaalana Kuopion palveluvalikoimassa on lähes kaikki se hoito, mitä ei voida toteuttaa meillä Savonlinnassa

Savonlinnan keskussairaala ostaa jo nyt valtaosan, yli 11 miljoonalla vuodessa, väestön tarvitsemista erityistason sairaanhoidoista Kuopion yliopistolliselta sairaalalta.

Kumppanuus Kys:n kanssa turvaa Savonlinnan keskussairaalan toiminnan jatkumisen myös tulevaisuudessa. ”Yliopistosairaalan kaksi kampusta” luovat ja tuovat uutta ilmettä sekä houkuttelevuutta lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan rekrytointiin. Yhdistyminen luo erittäin hyvät mahdollisuudet ja ympäristön uudenlaisiin avauksiin sekä lääkäri- että hoitajakoulutuksessa. Tällöin voidaan mm. tarjota koulutusta jo lääkäreiden peruskoulutusvaiheessa.

Sairaaloilla on jo nyt yhteisiä kumppanuuslääkärivirkoja ja uusia kumppanuussopimuksia on tehty tänäkin vuonna. Parhaimmillaan yhdistyminen tuo uusia kumppanuusvirkoja sekä erikois- että erikoistuville lääkäreille, työnkuvia pystytään muokkaamaan joustavasti ja myös tutkimuksen tekemisen edellytykset Savonlinnassa paranevat.

Yhdessä Pohjois-Savo ja Itä-Savo muodostaisivat Suomen viidenneksi suurimman sairaanhoitopiirin, mikä toisi vakautta ja lisääntyvää hoidollista laajuutta Itä-Savon väestön terveydentilan ylläpitoon ja parantamiseen. Terveydenhoidon ammatilliset ja osaamisen resurssit kasvaisivat merkittävästi. Koko yhdistyneen piirin väestöä hoitaisi noin 4900 ammattilaista. Potilasvirrat Sosterin ja Pohjois-Savon välillä tukevat toimintojen yhdistymistä. Yhdistyminen mahdollistaisi keskeisten palvelujen kehittämisen ja myös tieteellinen tutkimustyö voi Savonlinnassa nousta uudelle tasolle.

Kokoomuksen Savonlinnan kunnallisjärjestö