Valaistus on osa sisustusta – Valaisimilla ja valon värillä kotiin tunnelmaa ja toimivuutta

0

Syksyn pimeys kohdistaa huomion kodin valaistukseen, joka on osa sisustusta.

– Valaistusta suunniteltaessa kannattaa miettiä tilan toimintoja. Esimerkiksi keittiössä ja eteisessä on tärkeää nähdä riittävän hyvin, kun taas olohuoneessa ja makuuhuoneessa korostuu enemmän tunnelman luominen. Kohdevaloilla kuten pöytävalaisimilla ja jalkalampuilla täydennetään yleisvalaistusta, sanoo Kiteellä toimivan Kaluste-Jonnan kauppias Jonna Immonen.

Kalusteliikkeen valikoimissa on valinnan varaa sekä valaisinten ulkonäössä, että lampuissa. Yhä suurempi osa valaisimista toimii nyt led-valoilla ja asiakkaat miettivät paljon valon väriä, jossa siinäkin on valinnan varaa.

Valaisimissa on ajasta toiseen kiinnostavia klassikkoja kuten kotimaista muotoilua olevat Yki Nummisen suunnittelemat Lokki ja Kupla -valaisimet. Myös kristallivalaisimia myydään tasaisesti. Toisaalta kysyntää ohjaavat trendit ja sisustusmuoti.

– Luonnonmateriaalit, kuten meriheinä, bambu, pellavanaru ja nahka ovat nyt suosittuja materiaaleja.

Edelleen myydään paljon käytännöllisiä plafondeja, joita saa nyt myös muovisina ja led-valoilla varustettuina.

– Led-valot ovat pitkäikäisiä, joten lamppua ei tarvitse vaihtaa käytännössä koskaan.

Valaisinten ja lamppujen myynti haastaa kauppiaan opiskelemaan uutta. Aikaisemmin käytössä olivat ehkä vain hehkulamput ja loisteputket, mutta nyt lamppuvaihtoehtoja on todella runsaasti. Vaihtelua on valon voimakkuuksissa, energiankulutuksessa ja valon värissä, joten asiakaskin saa miettiä monesta vaihtoehdosta mieleisensä.

Kalustetalon valikoimiin kuuluvat myös erilaiset ulkovalot, joilla saa piristystä syksyiseen pihaan. Led-valoilla saa pihan näyttävän näköiseksi vähäisellä energian kulutuksella.

– Ulos voi valita vaikka pöytälampun näköisen valaisimen tai jotain muuta mielenkiintoista.

Jonna Immonen käynnisti kalustemyynnin Kiteen keskustassa viime vuoden marraskuussa, jolloin hän otti valaisimet valikoimiinsa heti alusta alkaen. Vuoden aikana valikoimaa on laajennettu asiakkaiden toiveita kuunnellen.

Tänä syksynä valikoimiin tulevat myös terveysvaikutteiset kirkasvalolamput, joilla pimeän vuodenajan haittoja voi pyrkiä ehkäisemään. Kirkasvaloa on saatavilla myös esimerkiksi keittiövalaisimiin, jolloin valohoitoa voi saada kuin huomaamatta vaikka aamupalan nauttimisen yhteydessä.